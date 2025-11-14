  • News24
Internazionale

Palestina, Ricciardi (Prc): “A Genova emozionante incontro con la delegazione dell’Olp”

Il segretario regionale di Rifondazione: "Hanno toccato con mano la solidarietà di Genova solidale"

Generico novembre 2025

Genova. “Primo giorno in Italia per la delegazione dell’OLP, che ha iniziato oggi una serie di incontri facendo visita alla città di Genova, dove ha incontrato rappresentanti dei portuali del CALP, di Music For Peace, di CGIL, ARCI e ANPI, e toccato con mano la vicinanza e solidarietà della città di Genova alla causa palestinese”.

È quanto dichiara Jacopo Ricciardi, segretario regionale di Rifondazione Comunista e componente del Comitato Politico Nazionale di Rifondazione Comunista.

La presenza della delegazione dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, su invito di Rifondazione Comunista, che ha storiche relazioni con l’OLP fin dai tempi di Arafat, rappresenta per il partito un onore e un’importante occasione di confronto sui temi della cooperazione e della pace.

La missione proseguirà nelle prossime ore con ulteriori tappe a Cassinetta di Lugagnano (MI), Milano e Roma, consolidando un percorso di relazioni istituzionali improntate alla collaborazione e alla diplomazia, aggiunge Ricciardi.

“Come dono – conclude Ricciardi – abbiamo consegnato loro una foto della Liberazione di Genova dal nazifascismo e un disco di Fabrizio De André, “Creuza de mä” – perché contiene Sidún, ovvero Sidone, il brano dedicato alla città libanese”.

