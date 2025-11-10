Relazioni internazionali, la sindaca Salis e il presidente Bucci incontrano l’ambasciatore di Francia Martin Briens

Genova. Questa mattina, presso il suo ufficio di rappresentanza, la sindaca di Genova Silvia Salis ha ricevuto in visita di cortesia l’ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens.

Un incontro cordiale, che si è svolto in un clima collaborativo e propositivo, durante il quale la sindaca e l’ambasciatore si sono scambiati idee e considerazioni su temi di attualità, confrontandosi sulle sfide che entrambi i paesi stanno affrontando: come incentivare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, l’occupazione giovanile e i servizi. Presenti anche il consigliere delegato alle Relazioni internazionali Si Mohamed Kaabour e Marine Reuflet, console generale aggiunto di Francia a Milano. La visita è proseguita presso la sede dell’Alliance Française, dove il consigliere delegato Kaabour ha portato i saluti della sindaca in occasione del ventesimo anniversario dell’ente.

Successivamente l’ambasciatore è stato ospite del presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Questo pomeriggio, infatti, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha accolto nel suo ufficio in piazza De Ferrari l’ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens. La visita a Genova è avvenuta in occasione dei vent’anni dell’Alliance Française, realtà culturale che promuove il dialogo e la cooperazione tra Francia e Italia.

L’incontro ha permesso di riaffermare i solidi legami economici, culturali e istituzionali tra Francia e Liguria, con particolare attenzione ai numerosi progetti di collaborazione transfrontaliera che trovano ulteriore impulso nel Trattato del Quirinale, alle opportunità per i giovani e ai temi legati a formazione, blue economy e sanità.

Nel corso del confronto, al quale ha partecipato anche Luc Pénaud, console onorario di Francia a Genova, il presidente Bucci ha sottolineato il ruolo strategico di infrastrutture e mobilità transfrontaliera, con focus sul potenziamento della stazione di Ventimiglia come snodo chiave della linea Cuneo–Nizza–Ventimiglia, dove è previsto un importante intervento di elettrificazione dei binari per migliorare la connessione ferroviaria tra Italia e Francia.

Il presidente Bucci ha inoltre ricordato il valore del Colle di Tenda come via di comunicazione strategica anche in chiave turistica. Un dialogo che trova fondamento anche nei dati. Secondo le rilevazioni gennaio–giugno 2025 dell’Osservatorio Economico, la Francia è infatti il terzo mercato di destinazione dell’export italiano, confermandosi un partner economico di riferimento anche per la Liguria.