Relazioni internazionali, a Tursi la console di Germani: il colloquio con l’assessora Beghin

Genova. Questa mattina, presso l’ufficio di rappresentanza del sindaco, l’assessora al Commercio, al Turismo, Marketing Territoriale, Relazioni e Progetti Europei Tiziana Beghin ha ricevuto in visita di cortesia la console generale tedesca Susanne Welter.

Il turismo è stato fin dalle prime battute uno dei focus dell’incontro, soprattutto per quanto riguarda l’indotto del comparto crocieristico, biglietto da visita per viaggi futuri nella nostra città. L’assessora Beghin ha poi proseguito descrivendo il trend positivo e in crescita del turismo in città, spiegando che l’obiettivo della attuale amministrazione è di puntare a una destagionalizzazione che possa offrire ai visitatori un turismo esperienziale con più opportunità e offerte, come ad esempio il progetto Genova Outdoor, con la possibilità di visitare l’area collinare dei forti e non solo.

L’assessora ha poi proseguito raccontando come un altro asset importante della città, oltre all’economia marittima, sia la robotica anche grazie alla presenza sul territorio dell’Istituto Italiano di Tecnologia che attrae e accoglie studiosi e ricercatori da tutto il mondo e la proiezione della città verso questo settore; infatti, nella pianificazione nel Waterfront di Levante ci sarà la possibilità di avere di un luogo per start up legate alla robotica. Spazio hanno trovato anche l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie, possibili volani di sviluppo e di future collaborazioni.

La console ha in seguito ricordato la scuola germanica presente a Genova, e l’assessora ha ribadito come l’istituto sia molto importante per Genova al fine di attirare aziende tedesche che possano contare su possibili lavoratori con una grande conoscenza della lingua e della cultura tedesca.

Si è passati poi, in ottica di attrazione economica, a toccare il tema dei collegamenti di Genova con il nord Italia e non solo, attraverso la grande opera del Terzo Valico che dovrebbe essere pronta fra due anni e che sicuramente offrirà la possibilità di collegamenti ferroviari più veloci e agili.

Infine, la console ha chiesto come poter essere utile al fine di un rafforzamento delle relazioni e l’assessore Beghin ha ribadito l’importanza del turismo tedesco per Genova, anche in ottica di destagionalizzazione grazie a eventi culturali come i Balletti di Nervi o il Teatro dell’Opera Carlo Felice e dei molteplici eventi culturali che animano tutte le zone della città