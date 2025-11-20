Regione Liguria a Bruxelles: incontri su blue economy, ambiente, digitale e cooperazione

Bruxelles. Proseguono le attività di interlocuzione e dialogo di Regione Liguria con i principali player istituzionali europei, con l’obiettivo di portare avanti progetti strategici per il territorio ligure. In rappresentanza della Regione, il capo di gabinetto della Presidenza Massimiliano Nannini ha incontrato a Bruxelles referenti di Parlamento europeo, Commissione e Regioni partner, un’attività in piena sintonia e continuità con la volontà del presidente Marco Bucci. Nell’ottica di proseguire il confronto, è stata infatti ribadita la volontà di mantenere aperto il dialogo.

Tra gli appuntamenti principali, il confronto con il presidente della Commissione parlamentare ITRE (Industria, Ricerca e Innovazione) sul Programma LIFE. Si tratta di uno strumento essenziale per la tutela ambientale e la gestione delle aree protette. La Liguria, che vanta la quota più elevata di aree naturali protette in Italia, ha coordinato un’azione a difesa del Programma.

Con Jean-Pierre Serrus, vicepresidente della Regione SUD – Provence-Alpes-Côte d’Azur, è stato inoltre approfondito il tema del Corridoio Mediterraneo e del rafforzamento della cooperazione Liguria–SUD nel settore dei trasporti, sia attraverso canali già attivi sia valutando nuove opportunità di collaborazione.

Un ulteriore incontro ha riguardato il Patto del Mediterraneo, presentato dalla Commissione Ue lo scorso ottobre, in vista del Piano d’Azione 2026 che definirà partner e priorità operative. La discussione ha evidenziato il ruolo che regioni marittime come la Liguria possono assumere nei progetti europei dedicati a sostenibilità, innovazione e cooperazione internazionale, valorizzando competenze già sviluppate sul territorio.

In ambito digitale, infine, il confronto con un esperto del gabinetto del Commissario europeo Henna Virkkunen ha permesso di approfondire temi strategici per la Liguria: AI, AI GigaFactories, tecnologie subacquee, collaborazione con il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, e opportunità legate al secondo pilastro del Patto del Mediterraneo.