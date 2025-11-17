Regione, al via la 30° edizione del Festival Orientamenti: oportunità e percorsi formativi

Liguria. Tutto pronto per l’avvio, domani a partire dalle 9.30, dell’edizione 2025 del Festival Orientamenti di Genova, l’evento che da trent’anni è un appuntamento fisso per studenti, scuole, ragazzi e ragazze, famiglie per andare alla scoperta di opportunità, percorsi formativi e dei talenti di ognuno. Come da molti anni ormai, la sede è quella dei Magazzini del Cotone del porto Antico di Genova. Fittissimo e ricco il programma degli eventi, disponibile su https://www.orientamenti.regione.liguria.it/: quattro le giornate in programma, da martedì a venerdì, con giovedì apertura anche serale.

La cerimonia di inaugurazione si terrà, a partire dalle 9.30, nella Sala Grecale, alla presenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, degli assessori alla Formazione Simona Ferro e alla Programmazione FSE Marco Scajola, del sindaco di Genova Silvia Salis, del segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Liguria Antimo Ponticiello, di Giulia Pellegri dell’Università degli Studi di Genova e del presidente di Porto Antico Mauro Ferrando. Inoltre, saranno presenti i dreamers che rappresentano i tre filoni in cui sono organizzati gli eventi e le attività del Festival: la giornalista Giovanna Botteri per il filone human, l’ingegnera Amalia Ercoli-Finzi per il filone stem, il pasticcere Iginio Massari per il filone hands.

Al termine dell’inaugurazione, il presidente Bucci e gli assessori Ferro e Scajola effettueranno una visita della manifestazione.

Tra i principali appuntamenti della giornata:

ore 11.30 – Sala Grecale – Incontro con Amalia ed Elvina Finzi – La leadership gentile nello spazio. Un dialogo tra madre e figlia per raccontare come empatia e collaborazione stanno rivoluzionando la ricerca spaziale e il modo di guidare le missioni;

ore 11.30 – Sala 1, The Space Cinema – Precisione, equilibrio e ricerca della perfezione: Incontro con Iginio Massari;

ore 11.30 – Sala Maestrale – Raccontare il mondo per capirlo – Incontro con Giovanna Botteri;

ore 17 – Sala Levante – Premio Regionale “Lo Sportivo Ligure dell’Anno”.

“Il trentennale di Orientamenti segna la maturità di un sistema ormai integrato nell’offerta formativa regionale – commenta l’assessore alla Formazione Simona Ferro – Quest’anno il Festival durerà un giorno in più, con un’apertura straordinaria serale per permettere a più famiglie di partecipare. Con oltre duecento incontri, centocinquanta espositori e la presenza di figure di primo piano come Giovanna Botteri, Iginio Massari e Amalia Ercoli Finzi, vogliamo offrire ai ragazzi un’occasione unica per conoscere percorsi diversi, dalle competenze umanistiche alle discipline scientifiche fino ai mestieri artigiani, che rappresentano una ricchezza del nostro territorio”.

“Orientamenti in trent’anni è diventato un punto di riferimento non solo per la Liguria ma anche a livello nazionale, con un afflusso straordinario di studenti e un programma sempre più ricco – aggiunge l’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola – Grazie al Fondo Sociale Europeo possiamo investire in modo efficace in orientamento e formazione, come riconosciuto anche dalla Commissione europea: siamo una delle regioni virtuose nell’utilizzo delle risorse comunitarie per quest’area”.

“Non diciamo ai giovani cosa scegliere, ma offriamo loro e alle loro famiglie strumenti, esperienze e informazioni per individuare il percorso più adatto alle proprie attitudini. È un lavoro che vive nei quattro giorni del Festival ma anche durante tutto l’anno in tutta la regione, e i risultati ci confermano che la strada è quella giusta”.