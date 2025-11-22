  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
E luce fure

Recco, splende la magia del Natale con l’accensione delle luminarie

uest'anno l'intero progetto delle luminarie è stato sostenuto a totale carico dell'Amministrazione comunale, senza il tradizionale giro di raccolta nei negozi, per chi volesse contribuire

Generico novembre 2025

Recco. Il Natale a Recco è ufficialmente iniziato oggi con l’accensione delle luminarie che, come ogni anno, trasformano il centro del Golfo Paradiso in un percorso luminoso e suggestivo.

Alle ore 18, piazza Nicoloso e le principali strade cittadine si sono accese di una cascata di luci a led dalle mille sfumature, regalando a residenti e visitatori un’atmosfera calda e accogliente che accompagnerà l’intero periodo delle feste.

Quest’anno l’intero progetto delle luminarie è stato sostenuto a totale carico dell’Amministrazione comunale, senza il tradizionale giro di raccolta nei negozi, per chi volesse contribuire. L’accensione anticipata delle luci ha come obiettivo incentivare il commercio di prossimità e di vicinato

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.