Recco, lavori di dragaggio alla foce del torrente: il materiale sarà usato per il ripascimento della spiaggia

Recco. Lavori in corso alla foce del torrente Recco per un’importante operazione di dragaggio. Il materiale dragato, di ottima qualità, sarà utilizzato per il ripascimento della spiaggia centrale nella prossima primavera, per evitare che le mareggiate lo disperdano.

L’operazione, necessaria per rimuovere i sedimenti accumulati e mettere l’area in sicurezza, rientra nelle azioni di cura del territorio e di prevenzione idrogeologica promosse dal Comune. L’intervento ha già permesso di ripristinare la piena funzionalità idraulica del tratto terminale del torrente, migliorando la qualità ambientale complessiva della zona costiera.

“Abbiamo voluto intervenire con tempestività, prima della stagione invernale – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli – con un’attività propedeutica alla messa in sicurezza definitiva della foce del torrente Recco. Nelle prossime settimane è atteso l’intervento di un pontone che avrà un doppio compito di proseguire l’opera di dragaggio e di risistemare alcuni dei massi che compongono la berma sommersa, la scogliera posta a protezione della spiaggia centrale”.

Un aspetto fondamentale riguarda la gestione del materiale recuperato. Come precisato dal sindaco e dall’assessore: “Il materiale dragato è di ottima qualità e ha passato tutti i controlli della campionatura, sia dal punto di vista granulometrico sia chimico. Il sedimento, per il momento sarà depositato sulla spiaggia centrale e utilizzato per il ripascimento solo a primavera, per evitare che le mareggiate invernali lo portino via“. In questo modo, il litorale potrà beneficiare del reintegro della sabbia nel periodo più idoneo, garantendo la stabilità della spiaggia per la prossima stagione.