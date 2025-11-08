Recco, la Giunta approva il progetto esecutivo, con investimento di  250mila euro, per la messa in sicurezza di via Ponte di Legno

Recco. Approvato in Giunta il progetto esecutivo per i lavori di consolidamento stradale di via Ponte di Legno, località Verzemma, strada che rappresenta l’unico collegamento tra la frazione collinare e il centro cittadino.

L’approvazione del progetto consentirà di candidare l’intervento per l’accesso a finanziamenti regionali. Il bando prevede una quota di cofinanziamento a carico del Comune pari al 5% del valore complessivo dell’opera, che comporterà un investimento di 250mila euro.

“E’ necessario intervenire quanto prima per consolidare la sede stradale di via Ponte di Legno per risolvere le criticità emerse dalla relazione tecnica – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli – per prevenire cedimenti improvvisi che, oltre a causare gravi disagi alla viabilità, rischiano di isolare la frazione, oltre a rappresentare un concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini”.

La strada comunale presenta attualmente gravi criticità sul lato a valle, con evidenti cedimenti e fessurazioni del manto stradale, particolarmente in corrispondenza di una curva.

Inoltre, la scarpata a monte presenta fratturazioni, blocchi instabili e una geologia complessa, aggravata da infiltrazioni d’acqua e dalla spinta della vegetazione. Una situazione che provoca l’accumulo di materiale franato nella cunetta stradale, specialmente dopo intense piogge. Per risolvere le criticità, sarà realizzata palificata composta da micropali verticali e inclinati per garantire la stabilità della sede stradale e sarà rifatto il sistema di drenaggio delle acque. Inoltre la scarpata a monte sarà messa in sicurezza tramite un una rete metallica, su circa 350 mq, ancorata in profondità con barre d’acciaio. Una soluzione che, oltre a stabilizzare il versante, garantirà un inserimento ambientale armonioso, permettendo la crescita della vegetazione e mantenendo un ottimo grado di trasparenza.