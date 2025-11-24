  • News24
Recco, intercettare i fondi UE per rendere più efficiente la pubblica amministrazione

Il bando "Risorse in Comune" si rivolge ai Comuni tra i 5.000 e i 25.000 abitanti e permette l'acquisto di beni e servizi attraverso il portale MePA

Recco. Con una recente delibera, la Giunta Gandolfo ha ufficializzato l’adesione all’avviso pubblico “Risorse in Comune”, un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR (NextGenerationEU), per rendere più efficace la digitalizzazione della macchina comunale.

Nella sostanza si tratta di intercettare i fondi messi a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica – che ammontano complessivamente a 100 milioni di euro a livello nazionale – per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali.

“Con l’adesione a questo bando intendiamo riqualificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro della nostra Casa comunale. In modo che da un lato potenziamo le nostre strutture amministrative, dall’altro generiamo benefici diretti per i cittadini, garantendo tempi più rapidi, procedure semplificate e una maggiore qualità nei servizi offerti ai cittadini” dichiara il sindaco Carlo Gandolfo.

Il bando “Risorse in Comune” si rivolge ai Comuni tra i 5.000 e i 25.000 abitanti e permette l’acquisto di beni e servizi attraverso il portale MePA. Grazie a questa adesione, il Comune di Recco punta a riqualificare gli uffici, allo sviluppo digitale per snellire la burocrazia e alla valorizzazione del capitale umano.

