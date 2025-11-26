Recco, approvato il bilancio di previsione. Gandolfo: “Nessun aumento delle imposte”

Recco. La giunta di Recco approva il bilancio 2026/2028. Il sindaco Gandolfo commenta: “È’ un bilancio che conferma nessun aumento delle imposte. Manteniamo invariate tutte le entrate tributarie, onorando quell’impegno, che avevamo preso già sei anni fa con i cittadini. Quindi le tariffe restano invariate per mense, scuolabus, parcheggi e addizionale Irpef. Ovviamente non muoviamo nulla, anzi, cristallizziamo quella lieve diminuzione dell’Imu ottenuta nel 2021, un valore per noi importante di oltre 100 mila euro che lasciamo nelle tasche dei cittadini”. Si apre con questa dichiarazione del sindaco Carlo Gandolfo l’analisi del bilancio di previsione 2026/2028, approvato dalla giunta e che approderà in Consiglio comunale il prossimo 18 dicembre. Un documento finanziario che il primo cittadino di Recco definisce “di equilibrio e di prospettiva”.

La manovra finanziaria di Recco assume, secondo l’amministrazione, un valore particolare se letta alla luce degli obblighi verso lo Stato. Nonostante il Comune debba contribuire in modo sostanzioso al fondo di solidarietà comunale — il meccanismo perequativo che chiede ai comuni turistici costieri di versare quote per sostenere Comuni in difficoltà — il bilancio chiude in pareggio senza gravare ulteriormente sui residenti.

“Riusciamo a tenere i conti in equilibrio — spiega il sindaco Gandolfo — pur garantendo il nostro contributo alla finanza pubblica nazionale”.

La parte del leone è costituita dal sociale con il sostegno alle fasce più deboli. I dati forniti sono chiari: circa l’80% della spesa corrente libera (quella non vincolata a stipendi o contratti fissi) è destinata ai servizi sociali. Una scelta politica netta, già anticipata dalle variazioni di bilancio del 2025, che conferma la volontà di non lasciare indietro nessuno, coprendo il bisogno sociale della città.

Il bilancio 2026/28 traccia la rotta anche per il futuro di Recco attraverso la continuazione delle opere di rigenerazione urbana. L’amministrazione punta sulla capacità, già dimostrata, di intercettare fondi europei, nazionali e regionali per migliorare le infrastrutture pubbliche. Parallelamente, si conferma l’investimento sul marketing territoriale con l’obiettivo di consolidare Recco come “città viva”, centro nevralgico del Golfo Paradiso, attrattiva per tutta la Liguria, grazie a un calendario di eventi estivi, culturali e sportivi di alto profilo.

Infine, grande attenzione è riservata all’ambiente e alla pulizia. Sul fronte dei rifiuti, l’amministrazione lavora per contenere i costi di smaltimento in discarica puntando a un ulteriore incremento della raccolta differenziata. Sul piano del decoro, i cittadini hanno già potuto notare le novità degli ultimi due mesi attraverso l’introduzione di nuovi macchinari per il lavaggio a caldo delle strade. “Una tecnologia — conclude il sindaco Gandolfo — che migliora sensibilmente la pulizia e la percezione di Recco come centro accogliente e turistico”.