La sentenza

Coltello alla gola di una studentessa di 19 anni per rapinarla: condannato a 6 anni

Il rapinatore si trova già in carcere per un'altra rapina. Era stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza

Genova. Sei anni di reclusione in abbreviato per aver puntato un coltello alla gola di una studentessa per rapinarla del cellulare. E’ la pena inflitta dalla gip Caterina Lungaro a Issam El Bihi, 35enne marocchino, arrestato qualche mese fa su ordinanza di custodia cautelare chiesta e ottenuta dal pm Federico Manotti.

I fatti risalgono al 5 aprile. La ragazza, originaria di Roma, era a Genova per seguire un corso dell’Università di Genova. Il rapinatore l’aveva pedinata e raggiunta in un vicolo deserto nella zona di Principe, minacciandola con un coltello da cucina per rubarle l’iphone che teneva in mano. A individuare il rapinatore erano stati i carabinieri della stazione della Maddalena, grazie soprattuto alle telecamere di sorveglianza e poi al riconoscimento fotografico da parte della vittima.

L’uomo era stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare mentre si trovava già un carcere per un’altra rapina e dove si trova tutt’ora. E nel suo curriculum di rapine ce ne sono altre, insieme a diversi furti. Lui, nell’interrogatorio di garanzia, aveva ammesso la rapina negando tuttavia il possesso del coltello e sostenendo di aver utilizzato un pezzo di legno, mentre la ragazza aveva confermato invece di aver chiaramente visto l’arma.

