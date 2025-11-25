Coltello alla gola di una studentessa di 19 anni per rapinarla: condannato a 6 anni

Genova. Sei anni di reclusione in abbreviato per aver puntato un coltello alla gola di una studentessa per rapinarla del cellulare. E’ la pena inflitta dalla gip Caterina Lungaro a Issam El Bihi, 35enne marocchino, arrestato qualche mese fa su ordinanza di custodia cautelare chiesta e ottenuta dal pm Federico Manotti.

I fatti risalgono al 5 aprile. La ragazza, originaria di Roma, era a Genova per seguire un corso dell’Università di Genova. Il rapinatore l’aveva pedinata e raggiunta in un vicolo deserto nella zona di Principe, minacciandola con un coltello da cucina per rubarle l’iphone che teneva in mano. A individuare il rapinatore erano stati i carabinieri della stazione della Maddalena, grazie soprattuto alle telecamere di sorveglianza e poi al riconoscimento fotografico da parte della vittima.

L’uomo era stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare mentre si trovava già un carcere per un’altra rapina e dove si trova tutt’ora. E nel suo curriculum di rapine ce ne sono altre, insieme a diversi furti. Lui, nell’interrogatorio di garanzia, aveva ammesso la rapina negando tuttavia il possesso del coltello e sostenendo di aver utilizzato un pezzo di legno, mentre la ragazza aveva confermato invece di aver chiaramente visto l’arma.