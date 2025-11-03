  • News24
Custodia cautelare

Segue un anziano sul bus e fin dentro il portone e gli strappa la collanina: arrestato 27enne

Il giovane, formalmente incensurato, ha una serie di procedimenti in corso. E sarebbe anche l'autore di un'altra rapina compiuta di recente con l'uso dello spray urticante

carabinieri militare arma volante notte sera generica

Genova. Un italiano di 27 anni, A.M.. con precedenti specifici, è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare chiesta dal procuratore aggiunto Federico Manotti e firmata dal gip Liborio Mazzetta, per uno scippo avvenuto il 20 ottobre a Pra’.

La vittima è un anziano che al capolinea del bus aveva incontrato un ragazzo che gli aveva offerto una sigaretta. Poi era salito sul mezzo ed era arrivato a casa sua a Cep. Qui appena entrato nell’androne aveva rivisto il giovane, che era in compagnia di un amico. Il ragazzo gli aveva strappato dal collo una collanina d’oro per poi fuggire insieme al complice che faceva da palo.

Le indagini dei carabinieri della stazione di Pra’ sono scattate subito con il sequestro delle telecamere del bus, dove – come ha confermato la stessa vittima – anche il ragazzo era salito dopo aver puntato la sua vittima per la collana che aveva al collo e averne carpito la fiducia con una sigaretta.

Le immagini sono state mostrate all’anziano che lo ha immediatamente riconosciuto. Il ragazzo è risultato avere diversi precedenti, e solo 6 giorni dopo era stato fotosegnalato e denunciato dalla polizia per resistenza.  La procura ha chiesto e ottenuto il carcere sulla base soprattutto del rischio di reiterazione del reato: il 27enne infatti, pur essendo formalmente incensurato, ha due procedimenti in corso per furto.

Non solo: il 10 ottobre avrebbe commesso un’altra rapina – su cui indaga la squadra mobile – utilizzando lo spray urticante per fuggire. E sempre nello stesso mese sarebbe stato individuato come probabile autore dell’incendio di un appartamento sempre al Cep.

