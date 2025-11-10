  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La sentenza

Rapì la figlia, condannata a 2 anni e mezzo l’ex console dell’Ecuador

La donna se ne era andata dall'Italia con la figlia contesa, all'epoca in affidamento congiunto nel 2021. Due anni dopo il tribunale dei minori di Genova le ha revocato la potestà genitoriale

mogranzini
Lo scacchista Roberto Mogranzini

Genova. E’ stata condannata a due anni e sei mesi l’ex console dell’Ecuador Martha Lorena Fierro Baquero, accusata di avere lasciato nel 2021 l’Italia portando con sé la figlia di sei anni, nonostante le fosse stata revocata la potestà genitoriale. In un altro procedimento, in mano alla pm Gabriella Dotto, è indagata per sequestro di persona. Ad accusarla era stato il padre della bambina, lo scacchista Roberto Mogranzini (assistito dagli avvocati Maurizio e Guido Mascia).

La donna è stata condannata anche al pagamento di una provvisionale di 100 mila euro. “Sono passati tanti anni – commenta Mogranzini – ma la giustizia italiana alla fine è arrivata dove doveva arrivare. Adesso spero che anche l’altro procedimento vada avanti. Ma soprattutto spero che adesso si muovano anche le istituzioni”.

La procura aveva chiesto la condanna a due anni mentre gli avvocati Mascia avevano richiesto che la sospensione condizionale della pena, se concessa, venisse “subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, consistenti nella riconsegna della minore al padre”. A disporre l’imputazione coatta per la donna era stato il giudice Giorgio Morando. La coppia era separata con affidamento congiunto. Nel 2023 il tribunale dei minori aveva revocato la potestà genitoriale alla madre.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.