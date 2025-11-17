  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Problema

Rapallo, frana in via Betti: ripristino non prima di due giorni, apertura straordinaria della funivia

Per raggiungere Rapallo l'unica alternativa su gomma è il Passo della Crocetta in Val Fontanabuona. Sul posto attivato un presidio sanitario

frana via betti rapallo

Rapallo. In seguito ai sopralluoghi sulla frana effettuati nella mattinata di oggi dalla sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci, dagli assessori Filippo Lasinio (Lavori Pubblici) e Fabio Mustorgi (Protezione Civile), dai tecnici comunali e dal geologo incaricato, il Comune informa che via Betti rimane chiusa al traffico veicolare e pedonale all’altezza del viadotto autostradale dell’A12, in prossimità dell’incrocio con via delle Cave.

Il movimento franoso che ha interessato il versante richiede un monitoraggio continuo, il materiale detritico continua a interessare la carreggiata, impedendo il transito in sicurezza. Le squadre tecniche proseguono le attività di verifica e monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno franoso.

I tempi per il ripristino della viabilità ordinaria non saranno inferiori ai due giorni, necessari per mettere in sicurezza il versante e rimuovere il materiale franato. Per raggiungere Rapallo l’unica alternativa su gomma è il Passo della Crocetta in Val Fontanabuona.

Per limitare i disagi alla popolazione, il Comune di Rapallo ha emesso un’ordinanza sindacale che consentirà da oggi pomeriggio l’apertura straordinaria della funivia di Montallegro dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00, con corse ogni mezz’ora.

L’impianto, normalmente fermo in questo periodo, garantirà nelle ore di luce un collegamento rapido con il centro città per consentire a studenti e lavoratori di scendere a Rapallo senza dover affrontare il percorso alternativo della Crocetta.

Resta attivo il presidio sanitario presente da ieri sera a monte della frana, a tutela dei residenti della zona isolata, con due ambulanze presenti sul posto per le emergenze.

Sul sito stanno lavorando i tecnici del Comune, gli operai delle ditte incaricate e i volontari della protezione civile.

Sul caso le polemiche del consigliere comunale di opposizione Andrea Carranante: “Via Betti è bloccata da una frana.E non c’è niente di sorprendente: sono anni che si denuncia la fragilità del territorio e l’assenza di interventi strutturali. Si va avanti così, sperando che ogni volta vada tutto bene. Ma quando ci si limita a sperare, senza agire, la storia insegna che prima o poi la fortuna gira le spalle. E a furia di annunciare la tragedia, la tragedia arriva”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.