Rapallo, al via il completamento dei lavori in Via Milite Ignoto: come cambia la viabilità

Rapallo. L’Amministrazione Comunale di Rapallo comunica che, a partire da mercoledì 5 novembre 2025, dalle ore 8:00, avranno inizio gli interventi di completamento delle opere sulla strada carrabile comunale di Via Milite Ignoto. Per consentire la rapida esecuzione e la messa in sicurezza del cantiere, si rende necessaria l’istituzione di una temporanea interruzione della circolazione veicolare nel tratto compreso tra Corso Assereto e Piazza Pastene. Contestualmente, è prevista la chiusura provvisoria anche di Via Maggiocco, nel tratto compreso tra Via Milite Ignoto e Via Ottavio Ferraretto.

Data la complessità dell’intervento, sarà istituito un divieto temporaneo di transito a tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei soli veicoli impegnati in servizi urgenti d’istituto. Si stima che la strada rimarrà chiusa dalle ore 8:00 del 5 novembre 2025 per circa dieci giorni lavorativi, salvo il verificarsi di imprevisti o condizioni meteorologiche non favorevoli.

Filippo Lasinio, Assessore ai Lavori Pubblici, ha voluto sottolineare l’importanza di questa fase finale: “Siamo arrivati alle battute conclusive di un intervento complesso e fondamentale per la nostra città, in un’area nevralgica come quella di Via Milite Ignoto, la cui riqualificazione è stata una priorità assoluta per l’Amministrazione. Questi ultimi interventi di completamento sono essenziali per la definitiva messa in sicurezza dell’opera e per la ristrutturazione estetica dell’area. Chiediamo ai cittadini un ultimo sforzo di pazienza e collaborazione. La chiusura, seppur breve, è necessaria per concentrare le maestranze e ridurre al minimo i tempi, permettendoci di riconsegnare quanto prima alla piena fruibilità pubblica una strada totalmente rinnovata e sicura.”

L’Amministrazione Comunale raccomanda pertanto agli automobilisti di prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea che verrà installata in loco e di utilizzare percorsi alternativi.