  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Spinta in mare aperto dal vento, ragazza con il sup recuperata dalla guardia costiera

A far scattare l'allarme la madre di una 23enne non vedendola tornare a casa dopo il tramonto

guardia costiera capitaneria porto

Genova. Una ragazza di 23 anni si era avventurata in mare con il sup, nel pomeriggio di sabato, partendo dalla spiaggia di Voltri sottovalutando la corrente e i venti. Dopo qualche ora, sopraggiunto il buio, la madre della giovane si era allarmata e aveva chiesto aiuto.

Ricevuta la segnalazione, la sala operativa della guardia costiera di Genova ha immediatamente attivato il dispositivo di ricerca e soccorso, impiegando la motovedetta CP 830, operativa 24 ore su 24, e diverse pattuglie via terra.

Mentre si valutava l’impiego di ulteriori mezzi navali e aerei, la motovedetta ha individuato la ragazza. Soccorsa in buone condizioni di salute, è stata fatta salire a bordo e portata in porto, dove ad attenderla c’erano i familiari e il personale sanitario del 118.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.