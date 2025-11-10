Spinta in mare aperto dal vento, ragazza con il sup recuperata dalla guardia costiera

Genova. Una ragazza di 23 anni si era avventurata in mare con il sup, nel pomeriggio di sabato, partendo dalla spiaggia di Voltri sottovalutando la corrente e i venti. Dopo qualche ora, sopraggiunto il buio, la madre della giovane si era allarmata e aveva chiesto aiuto.

Ricevuta la segnalazione, la sala operativa della guardia costiera di Genova ha immediatamente attivato il dispositivo di ricerca e soccorso, impiegando la motovedetta CP 830, operativa 24 ore su 24, e diverse pattuglie via terra.

Mentre si valutava l’impiego di ulteriori mezzi navali e aerei, la motovedetta ha individuato la ragazza. Soccorsa in buone condizioni di salute, è stata fatta salire a bordo e portata in porto, dove ad attenderla c’erano i familiari e il personale sanitario del 118.