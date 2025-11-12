Quezzi, nuovo ecocompattatore per le bottiglie: cittadini e scuole protagonisti del riciclo

Genova. È stato inaugurato questa mattina a Largo Merlo – angolo tra via Pinetti e via Edera – un nuovo ecocompattatore green RecoPet. La macchina alimentata grazie all’energia solare, consente di raccogliere le bottiglie in plastica PET per bevande come: acqua minerale, bibite analcoliche, succhi di frutta, energy drink e latte. Con questo sistema non sono contaminate e possono essere destinate alla produzione di nuovi imballaggi a uso alimentare (il cosiddetto bottle-to-bottle).

L’iniziativa ha visto la partecipazione del Presidente del Municipio Bassa Valbisagno Fabrizio Ivaldi, dell’Assessora all’Ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu e del Direttore Generale di AMIU Genova Roberto Spera, insieme ad alcune classi della scuola primaria “Giuseppe Fanciulli”. Proprio i bambini e le bambine, che in mattinata avevano svolto un laboratorio sul riciclo della plastica, hanno voluto provare per primi la nuova macchina, trasformando l’inaugurazione in un momento di festa per tutto il quartiere

La ragione del progetto dei nuovi ecocompattatori green nasce dalla normativa europea denominata Single Use Plastic (SUP) che pone obiettivi di raccolta per il riciclo molto elevati, ovvero il 77% delle bottiglie immesse sul mercato al 2025 e, addirittura il 90% di esse al 2029.

“Come Municipio Bassa Val Bisagno, ci riteniamo soddisfatti per il posizionamento dell’ecocompattatore nel quartiere di Quezzi – sottolinea il Presidente Fabrizio Ivaldi -. Ci auguriamo che questo possa portare a un livello superiore di consapevolezza e sensibilizzazione tra i cittadini per quanto riguarda la raccolta differenziata, il riciclo e il riuso. Ringraziamo AMIU Genova e l’Assessore Silvia Pericu per l’importante iniziativa”.

“La tecnologia degli ecocompattatori rappresenta un passo concreto verso una città più sostenibile e responsabile – dichiara l’Assessora all’Ambiente del Comune di Genova, Silvia Pericu –. Queste macchine rendono il gesto del riciclo semplice e immediato, ma soprattutto permettono ai cittadini di vedere in modo tangibile come un’azione quotidiana possa generare benefici ambientali ed economici per tutta la comunità. È un esempio virtuoso di innovazione al servizio dell’ambiente, che unisce educazione, partecipazione e tecnologia”.

Gli ecocompattatori installati a Genova fanno parte del progetto RecoPet, promosso da COREPLA, il Consorzio nazionale per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica. L’iniziativa mira a diffondere in tutta Italia strumenti concreti per facilitare la raccolta differenziata delle bottiglie in PET (polietilene tereftalato), uno dei materiali più diffusi e preziosi da recuperare, coinvolgendo cittadini, scuole e comunità locali in un percorso condiviso di economia circolare. E per ogni una bottiglia inserita, i cittadini guadagnano in punti accumulabili che possono trasformarsi in sconti nei negozi e nelle attività economiche dei diversi quartieri attraverso specifiche convenzioni.

“Il PET è una materia prima che non deve finire nell’indifferenziato: può essere trasformata in nuove risorse e generare valore per la comunità. Inoltre, la raccolta punti collegata al conferimento delle bottiglie permette di rafforzare l’economia locale, grazie alle convenzioni con gli esercizi commerciali del territorio. Ricordiamo, inoltre, che tutte le attività commerciali possono “salire a bordo” del progetto gratuitamente, caricando la propria promozione direttamente nella APP dedicata Recopet Partner. In questo modo, il riciclo non solo fa bene all’ambiente, ma sostiene anche il tessuto sociale ed economico dei quartieri”.