Oltre 13 chili di droga sequestrati e più di 100 arresti in due mesi: la Questura potenzia i controlli

Genova. Oltre 21mila persone identificate, 111mila euro di multe e 118 persone arrestate. È il bilancio degli ultimi due mesi di attività degli agenti della Questura di Genova sul territorio, potenziate con lo scopo di prevenire soprattutto reati come spaccio e microcriminalità.

Nei mesi si settembre e ottobre sono stati controllati 4.437 veicoli e 54 esercizi pubblici con una chiusura ex art. 100 TULPS per 90 giorni e cinqu chiusure per motivi igienico sanitarie. Oltre la metà degli arresti è stata fatta in flagranza di reato, 707 persone sono state denunciate per svariati reati, da quelli contro il patrimonio e la persona a quelli in materia di stupefacenti.

Sul fronte stupefacenti sono stati sequestrati oltre 13 chili di droga tra cannabis, cocaina, crack e psicofarmaci, per lo più a carico di persone contestualmente indagate. Altra droga è stata trovata grazie al fiuto delle unità cinofile antidroga in numerosi imboschi in anfratti, impalcature e grate.

All’esito dei controlli sono state emesse complessivamente 150 misure di prevenzione fra “avvisi orali”, “fogli di via obbligatori”, “divieti di accesso in locali e aree urbane”, oltreché “ammonimenti” per violenza domestica e atti persecutori e “D.A.Spo.” per atti di violenza in contesto sportivo. L’Ufficio Immigrazione ha vagliato le posizioni delle persone sprovviste di permesso di soggiorno per l’adozione dei provvedimenti amministrativi del caso.

Rimane alta l’attenzione sul centro storico, teatro di monitoraggi e “pattuglioni“, ma anche a Sampierdarena Cornigliano, e Sestri Ponente, nelle aree oggetto di esposti dei residenti e degli esercenti.