QS Sustainability Rankings 2026: UniGe migliora in tutte le aree

Genova. L’Università di Genova ha visto riconosciuto il proprio impegno sul fronte della sostenibilità registrando un importante avanzamento nella classifica QS World University Rankings 2026 per la sezione Sustainability, dedicata agli aspetti di sostenibilità ambientale e sociale. A livello mondiale UniGe si è posizionata al 322° posto nella classifica 2026 (+ 135 posizioni rispetto all’anno precedente), sui 2002 atenei partecipanti provenienti da 108 Paesi, mentre a livello europeo ha ottenuto il 156° posto (era 205° nel 2025) sui 621 atenei europei valutati. A livello nazionale, UniGe ha confermato un buon 14° posto, sui 57 atenei italiani partecipanti. Il punteggio complessivo dell’Ateneo nel QS Sustainability Ranking 2026 è 76.6/100. Il miglioramento, è importante sottolineare, ha riguardato tutti gli ambiti valutati dal QS, sia a livello di macroaree (pillar), sia di dimensioni specifiche (lens).

In particolare, il risultato migliore è stato registrato per la categoria Environmental Impact, composta dai sottotemi Enviromnmental education, Environmental research ed Environmental sustainability, nella quale UniGe si posiziona al 306° posto nella classifica globale e all’11° posto in Italia.

Un miglioramento delle performance è stato registrato anche per le categorie Social Impact (387° posto globalmente e 16° posto a livello nazionale), che include molti aspetti, da quelli relativi alle politiche di inclusione e di equità ai temi del benessere e della formazione, e Governance (483° posto a livello mondiale e 19° posto a scala nazionale).