Pronto soccorso, Giordano (M5s): “Ospedali genovesi al collasso”. La replica di Lauro: “Allarmismo”

Genova. “I nostri ospedali sono al collasso, al punto da richiamare capitoli emergenziali che credevamo appartenessero al passato. Oggi, al San Martino e al Galliera – dove ho effettuato due sopralluoghi in seguito alle segnalazioni ricevute – sembrava di essere ripiombati nei mesi più drammatici della pandemia da Covid-19 o di vivere in un teatro di guerra, come del resto accade non lontano da noi, nell’indifferenza di una politica che guarda solo al profitto”.

Così, a margine di due sopralluoghi nei Pronto Soccorso del San Martino e dell’Ospedale Galliera, il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, che sui propri profili social invita i cittadini a scrivere al presidente Bucci per denunciare i disservizi patiti.

“È da questa mattina – continua – che i Pronto Soccorso metropolitani sono intasati da centinaia di barelle: malati che urlano e chiedono aiuto, infermieri che corrono da un paziente all’altro nel tentativo di offrire loro conforto, medici letteralmente in trincea. Plaudo ai lavoratori della sanità che, con grande fatica e senso del dovere, portano a termine giornate infernali. Sacrifici che la Regione, nella sua corsa forsennata verso la privatizzazione, ha evidentemente scelto di ignorare”.

Giordano poi aggiunge: “Siamo alle porte del peggior bilancio sanitario del centrodestra ligure: si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci di centinaia di milioni di euro di passivo… altro che “buchetto”! E siamo anche alla vigilia di una riforma senza né capo né coda, bocciata dai medici ancora prima di nascere – peraltro senza alcun confronto – e dove la parola “bisogno” è stata sostituita da un irricevibile “riordino” verticistico. La riforma targata Bucci-Nicolò sarà la Caporetto del servizio sanitario regionale. E la prova che siamo ai titoli di coda arriva dai Pronto Soccorso metropolitani, dove ogni cittadino in attesa su una barella svela le bugie di Bucci e Nicolò. Bugie che presto saranno puntualmente smentite anche sul fronte delle liste d’attesa”.

La replica

A breve giro la replica. “Le parole del consigliere Giordano sono l’ennesimo esempio di becera propaganda che non aiuta né i cittadini né i professionisti della sanità. Parlare di ‘ospedali al collasso’ significa mancare di rispetto al lavoro degli operatori che ogni giorno garantiscono assistenza di qualità nonostante l’aumento costante degli accessi e la crescente complessità dei casi”, dichiara la consigliera di Fratelli d’Italia in Regione, Lilli Lauro.

“In linea con il governo Meloni – prosegue Lauro – Regione è coinvolta in un piano nazionale da 7.300 nuove assunzioni tra medici e infermieri, con un piano di formazione che rafforza pronto soccorso e specializzazioni. Senza dimenticare l’apertura di percorsi di presa in carico extraospedalieri e il potenziamento della medicina territoriale, proprio per ridurre la pressione sugli ospedali. Parlare di ‘Caporetto sanitaria’ è semplicemente falso: i conti sono sotto controllo e stiamo continuando a investire nella sanità pubblica, non a smantellarla, come ha fatto la sinistra negli anni in cui ha governato, tra l’altro, senza quasi mai passare dal consenso popolare. Smettiamola con questa narrazione tossica secondo cui il centrodestra voglia solo privatizzare: ricordo al pentastellato Giordano che la regione con il più alto numero di cliniche private/convenzionate è l’Emilia Romagna, governata da sempre dal centrosinistra”.

“Infine – conclude Lauro – la riforma che stiamo portando avanti nasce da mesi di confronto con i professionisti del settore e con i territori, e ha un unico obiettivo: rendere il sistema sanitario più efficiente e vicino ai bisogni reali delle persone. Consiglio a Giordano di uscire dalla propria gabbia ideologica ed ammettere che senza lo spreco di risorse pubbliche, buttate via tra superbonus, reddito di cittadinanza monopattini e banchi a rotelle, probabilmente, avremmo potuto stanziare ancora più risorse sulla Sanità”.

Il commento del Pd

“Dopo che per mesi il presidente della Regione e la sua Giunta hanno detto che erano pronti con un piano per affrontare l’arrivo dell’influenza ed evitare che i codici bianchi e verdi finissero al pronto soccorso, ecco invece una nuova giornata di passione davanti agli ospedali con decine di ambulanze in attesa e reparti affollati. Una situazione insostenibile che sta mettendo a dura prova il personale sanitario – aggiunge il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna in replica a Bucci su Liste d’attesa e sull’affollamento dei pronto soccorso – Da tempo diciamo che servono investimenti, nuove assunzioni di medici, infermieri, Oss e tecnici, e un rafforzamento della medicina territoriale, invece è tutto fermo e la nuova riforma parla solo di governance della sanità e dimentica quello che è il nucleo principale: la cura dei pazienti. D’altronde anche per le liste d’attesa siamo al punto di partenza. Dopo essere passati da ‘le azzero in pochi mesi dalla mia elezione’ a ‘i dati sono scesi drasticamente’ e ‘saranno azzerate nel 2029’ il passo è stato breve. Un copione già visto e con sempre gli stessi ingredienti: parole vuote, propaganda e zero fatti. Dopo le elezioni i mesi per Bucci sono diventati anni e nel frattempo in Asl 3, chi deve prenotare una colonscopia deve aspettare 17 giorni con richiesta urgente entro 10 giorni, 64 giorni con una richiesta a un mese e 420 giorni per chi ha una richiesta a 60 giorni, mentre in Asl 2 per lo stesso esame siamo a 21 giorni per una richiesta urgente, 185 e 343 giorni per chi ha una richiesta a 30 o 60 giorni. Sempre in Asl 2 per una visita dermatologica da prenotare entro un mese bisogna mettersi l’animo in pace, perché non si potrà fare prima di 231 giorni, e ancora, in Asl 3 per una risonanza magnetica alla colonna cervicale passano dai 123 ai 340 giorni, con prescrizione a 30 o a 60 giorni. Sono solo alcuni degli esempi che confermano che purtroppo siamo fermi nonostante l’impegno e l’abnegazione del personale sanitario e tecnico che ogni giorno fa i salti mortali per offrire ai cittadini un servizio e le cure di cui hanno bisogno”.