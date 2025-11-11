Pronto soccorso in crisi a Genova, la Regione anticipa i tempi: “Attiveremo più posti letto”

Genova. La Regione corre ai ripari dopo il caos scoppiato nelle scorse ore nei pronto soccorso genovesi, con boom di accessi e ambulanze rimaste bloccate in attesa delle barelle, come denunciato ieri anche dal consigliere Stefano Giordano del M5s. Una crisi anticipata rispetto ai tempi consueti della stagione influenzale.

“Si sono presentati molti episodi respiratori a causa del freddo – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. Ci sono stati diversi problemi, oggi la situazione è in via di miglioramento, però ieri ho convocato in urgenza il Gruppo operativo metropolitano proprio per monitorare attentamente la situazione e per liberare un bel po’ di posti letto, così da consentire il deflusso dei pazienti che sono in attesa di un ricovero. Questa è la criticità principale, per cui nei prossimi giorni avremo un surplus di letti che erano già in parte previsti per affrontare la problematica influenzale. Li avevamo previsti più in là, ma anticiperemo le tempistiche per decongestionare i pronto soccorso”.

Le sindromi parainfluenzali, insomma, hanno preso in contropiede la sanità regionale anche rispetto alla tabella di marcia della campagna di vaccinazione, che pure procede a gonfie vele con un aumento delle prenotazioni di oltre il 40% rispetto al 2024. “Il nostro auspicio è che, quando ci sarà il picco influenzale e un gran numero di cittadini saranno vaccinati. avremo una riduzione degli accessi, però non dobbiamo farci cogliere alla sprovvista – osserva l’assessore -. Le vaccinazioni stanno andando molto bene, molto meglio dell’anno scorso, e questo consentirà una buona copertura su tutto il territorio regionale”.

Del Gruppo operativo metropolitano fanno parte, oltre ai direttori sanitari degli ospedali San Martino, Galliera e Villa Scassi, anche i direttori dei pronto soccorso e il direttore del 118 di Genova. Tra le azioni annunciate dalla Regione per far fronte all’inverno ci sono triage dedicati a chi accusa sintomi influenzali e posti letto ad hoc per pazienti acuti e post-acuti, anche nelle Rsa. “Quei posti letto sono si sono dimostrati molto utili – commenta Nicolò -. Oggi vedremo col Gom se ampliare anche questi come disponibilità”.

Il consiglio resta quello di non recarsi al pronto soccorso quando non è davvero necessario, anche se in diversi casi la realtà è più complicata della teoria. “In linea generale io capisco le persone anziane che, in situazioni magari di solitudine e agitazione, nel momento in cui hanno un episodio influenzale, anche se non correlato al virus influenzale, vanno al pronto soccorso – aggiunge Nicolò -. Io confido che l’accensione dei riscaldamenti possa attenuare lo sbalzo di temperature di questi giorni. Se è possibile stare prevalentemente in casa, evitando appunto di esporsi a bruschi differenziali di temperatura. Detto questo, il medico di famiglia certamente è il riferimento”.

Il consiglio vale per tutti, anche per chi non ha sintomi influenzali: “Per situazioni di media o bassa complessità ci sono strutture come il punto di primo intervento dell’ospedale Micone, così come il punto codici bianchi dell’ospedale Gallino di Pontedecimo. Per piccoli traumi, tagli, ferite superficiali, medicazioni invito i cittadini a rivolgersi a queste strutture piuttosto che nei tre pronto soccorso principali dove affluiscono persone che hanno urgenze e magari sono trattati in codice arancione o rosso”.