Lavori

Progetto degli assi di forza, tutti i cantieri notturni fino al 16 novembre:

Tutte le notti, dalle 21.00 alle 5.00, cambia la viabilità in piazza del Portello, Galleria Garibaldi, largo della Zecca, via Bensa, piazza della Nunziata, via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d'Italia e via Adua

Genova. Tutte le notti tra il 3 e il 16 novembre, nella fascia oraria 21.00/5.00, per l’esecuzione di lavori di rinnovo del filo di contatto e della componentistica della filovia nell’ambito della realizzazione del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nelle strade sottoelencate entreranno in vigore le seguenti disposizioni:
– piazza del Portello:
limite massimo di velocità di 30 km/h.
– galleria Giuseppe Garibaldi:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso.
– largo della Zecca:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso.
– via Paolo Emilio Bensa:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso
3. senso unico alternato regolato da idonei movieri.
– piazza della Nunziata:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso
3. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri.
– via delle Fontane:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso
3. senso unico alternato regolato da idonei movieri
4. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri all’intersezione con piazza della Nunziata e con via Gramsci.
 via Gramsci:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso
3. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri all’intersezione con via delle Fontane.
– via Alpini d’Italia:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso
3. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri.
– via Adua:
limite massimo di velocità di 30 km/h in avvicinamento a via Alpini d’Italia.
