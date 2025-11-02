Progetto degli assi di forza, tutti i cantieri notturni fino al 16 novembre:

Genova. Tutte le notti tra il 3 e il 16 novembre, nella fascia oraria 21.00/5.00, per l’esecuzione di lavori di rinnovo del filo di contatto e della componentistica della filovia nell’ambito della realizzazione del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nelle strade sottoelencate entreranno in vigore le seguenti disposizioni:
– piazza del Portello:
limite massimo di velocità di 30 km/h.
– galleria Giuseppe Garibaldi:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso.
– largo della Zecca:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso.
– via Paolo Emilio Bensa:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso
3. senso unico alternato regolato da idonei movieri.
– piazza della Nunziata:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso
3. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri.
– via delle Fontane:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso
3. senso unico alternato regolato da idonei movieri
4. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri all’intersezione con piazza della Nunziata e con via Gramsci.
– via Gramsci:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso
3. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri all’intersezione con via delle Fontane.
– via Alpini d’Italia:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso
3. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri.
– via Adua:
limite massimo di velocità di 30 km/h in avvicinamento a via Alpini d’Italia.
