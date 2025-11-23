Notte di scontri in piazza Alimonda per la riunione di Casapound: otto agenti feriti

Genova. Scontri tra polizia e manifestanti antifascisti sabato sera in piazza Alimonda, alla Foce, nel corso di un presidio di protesta organizzato contro la riunione che si stava tenendo nella sede di Casapound in via Montevideo.

Stando a quanto riferito dalla questura i manifestanti erano circa 150 e da piazza delle Americhe si sono diretti verso piazza Alimonda per raggiungere la sede di Casapound, dove era in corso un incontro.

Il corteo si è fermato per il blocco delle forze dell’ordine nell’intera zona, attivo sin dal pomeriggio, e alcuni attivisti hanno iniziato a lanciare verso gli agenti bottiglie prese dalla campana del vetro, cubetti di porfido e tondini metallici recuperati da un cantiere edile nelle vicinanze, e poi petardi e fumogeni.

Otto i poliziotti rimasti feriti, il funzionario della questura responsabile dello sbarramento in via Odessa e un suo agente e sei operatori del Reparto Mobile. Nel corso dei lanci sono state danneggiate anche alcune camionette, mentre la sede di Casapound si svuotava a causa del lancio di un fumogeno e le persone si riversavano in strada.

I poliziotti hanno risposto ai manifestanti lanciando lacrimogeni verso alcune persone con il viso coperto che tentavano di avvicinarsi da via Odessa e respinto l’avanzata con un carica. In centro è stato inoltre individuato e identificato uno dei soggetti tra i più attivi negli attacchi.

“All’esito del deflusso il dispositivo – fa sapere la questura – sta proseguendo con la potenziata vigilanza delle aree sensibili, non potendo escludere ritorsioni”.

La situazione è tornata alla normalità intorno a mezzanotte, e al bilancio si sono aggiunti i danni ad alcune auto parcheggiate e vetrine di negozi. La Digos sta indagando per risalire agli autori dei danneggiamenti. Genova Antifascista, intanto, ha annunciato un nuovo corteo per il 13 dicembre.