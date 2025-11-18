Il presidente del consiglio Claudio Villa sotto accusa per i fuori microfono

Genova. Bufera sul presidente del consiglio comunale Claudio Villa per uno stralcio di dialogo captato attraverso un microfono rimasto acceso per errore, oggi, durante la seduta del consiglio comunale.

Al termine della sofferta votazione di un ordine del giorno sulla riqualificazione dei quartieri interferiti dai cantieri de terzo valico, Villa, rivolgendosi all’assessore Massimo Ferrante ha detto: “Ho dato un po’ una mano?… anche la sindaca mi ha… “.

Un audio che è stato ascoltato da chi stava seguendo la diretta streaming del consiglio e che è presto stato “girato” ai consiglieri di opposizione. La capogruppo della Lega Paola Bordilli, prendendo parola per mozione d’ordine, lo ha direttamente fatto ascoltare in aula, dicendo di non sentirsi tutelata da una simile gestione dei lavori.

Villa ha provato a rispondere che quella frase era legata alla difficile opera di ricomposizione dell’aula sulla votazione del documento ma la sua giustificazione non ha convinto la minoranza. Dopodiché il presidente del consiglio ha ritenuto di proseguire con l’ordine del giorno.

“Siamo allibiti dal video che ci hanno inviato alcuni cittadini che seguivano il consiglio comunale – si legge in una nota congiunta dei gruppi di opposizione – volevamo capire meglio queste dichiarazioni e, come oramai avviene, il Presidente ci ha zittito senza dare spiegazioni. Ringraziamo i cittadini che ci hanno subito riferito quanto ascoltato fuori onda in consiglio”.

“Dopo essere stati mandati fuori dall’aula con l’uso della polizia locale, dopo che oggi ci è stata negata la discussione sui costi del capodanno, ora nuovamente il diritto della minoranza viene calpestato da chi dovrebbe tutelarci. Annunciamo già un’ulteriore azione presso il prefetto. Non sono parole accettabili da un presidente che dovrebbe garantire imparzialità e non essere dipendente dalla sindaca o da una giunta”, conclude la nota.

“Non é la prima volta che ci troviamo a segnalare una conduzione faziosa dei lavori dell’aula da parte del presidente del consiglio comunale Claudio Villa”, aggiunge Alessandra Bianchi, capogruppo di Fdi.

“La verità – conclude la leghista Paola Bordilli, ricordando che non ha potuto discutere il suo articolo 54 sul Capodanno e il Natale – è che la giunta Salis non collabora, non ascolta e continua a eludere il dibattito. Genova merita trasparenza, rispetto e una guida capace di affrontare il confronto, non di evitarlo”.