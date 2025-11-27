A Crevari un altro Natale senza lo storico presepe

Genova. Crevari resta senza il suo storico presepe meccanico. Dopo la trasferta a Palazzo Tursi e il ritorno delle scene nel borgo sopra Voltri, quello che è considerato un vero e proprio patrimonio storico resta confinato in magazzini.

Il motivo è prettamente pratico: dopo lo smontaggio, necessario per spostarlo a Tursi e riportarlo poi a Crevari, non è stato fatto alcun intervento di recupero. Per salvare la tradizione nel 2024 un singolo pezzo è stato sistemato in chiesa, e quest’anno è probabile che si riproporrà la stessa situazione.

Lo storico presepe è sempre stato ospitato nei locali della parrocchia di Sant’Eugenio, ma nel 2023 si sono presentati due problemi: da un lato la sicurezza dei locali, dall’altro la parte meccanica del presepe, molto articolata e decisamente vetusta.

Il Comune ai tempi aveva trovato un compromesso: a Tursi erano arrivati alcuni moduli completi dei loro meccanismi storici, e parte del presepe era stata allestita nell’atrio. Dopo il Natale 2023 i moduli del presepe erano stati smontati e sistemati a Tursi per il trasferimento a Crevari, ma da allora non vi è stato alcun concreto intervento per il ripristino.