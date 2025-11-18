Premio sportivo ligure 2025: vincono Lorenzo Mark Finn, Luca Porro e Giulia Segatori

Genova. Lorenzo Mark Finn, Luca Porro e Giulia Segatori si aggiudicano la trentatreesima edizione dello Sportivo ligure dell’anno. I tre atleti sono stati premiati dall’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro, nella Sala Levante dei Magazzini del Cotone, al termine della cerimonia ospitata per la prima volta all’interno del Festival Orientamenti. Per Luca Porro ha ritirato il premio il fratello Simone, per per Giulia Segatori il presidente della PGS Auxilium Genova Angelo Serra.

“Lorenzo, Luca e Giulia sono i volti di un 2025 speciale per la nostra Liguria, proclamata Miglior Regione Europea dello Sport — ha sottolineato l’assessore —. Portare il loro esempio tra i giovani di Orientamenti significa mostrare concretamente ai ragazzi presenti al Festival come lo sport insegni costanza, disciplina e determinazione, qualità preziose in ogni percorso di vita”.

Le eccellenze liguri sono state selezionate dal Comitato regionale per lo sport e sono state individuate sulla base dei risultati straordinari ottenuti nelle rispettive discipline. A Kigali, in Ruanda, Lorenzo Mark Finn, genovese di Avegno, ha conquistato il titolo mondiale Under 23 nella prova in linea grazie a un attacco decisivo a 6,5 km dall’arrivo, confermandosi dopo il successo dell’anno precedente tra gli Junior. Luca Porro, cresciuto nella Colombo Genova Volley e oggi schiacciatore di Modena in A1, ha festeggiato invece la vittoria del Mondiale nelle Filippine, arrivata dopo la finale contro la Polonia. Giulia Segatori, arruolata dal Gruppo Sportivo dell’Aeronautica e formatasi nella PGS Auxilium Genova, è stata premiata per la prestigiosa vittoria nella tappa di Milano della Coppa del Mondo con la Nazionale di ginnastica ritmica. Con le “farfalle” la Segatori insegue il sogno olimpico di Los Angeles 2028.

Un momento di profonda commozione ha accompagnato la consegna del premio alla memoria di Matteo Franzoso, lo sciatore genovese scomparso in seguito a una caduta durante un allenamento in Cile. Il riconoscimento è stato ritirato dal padre Marcello.

Un diploma d’onore è stato attribuito a Francesco Bocciardo, vicecampione mondiale nei 200 stile libero S5 a Singapore. Il riconoscimento testimonia la longevità di un campione che, dopo quattro ori conquistati in tre diverse Paralimpiadi, continua a raggiungere risultati di altissimo livello.

Nel corso della cerimonia sono state assegnate anche quattro menzioni speciali. Le atlete della Rari Nantes Savona, Beatrice Andina, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Giulia Vernice e Sophie Tabbiani, sono state celebrate per il titolo continentale conquistato con la Nazionale di nuoto artistico diretta dalla savonese Patrizia Giallombardo. A Weymouth, sempre nel 2025, Federico Bergamasco del Waterfront Sailing Club Genova si è laureato campione mondiale assoluto e Under 21 nella classe Waszp, mentre Giorgia Priarone, tesserata per il Gruppo Sportivo Aragno, ha aggiunto alla Liguria il titolo mondiale assoluto nel duathlon. Un riconoscimento è andato inoltre a Cinzia Mongini, figura di spicco della danza paralimpica internazionale.

Per il settore scolastico è stato infine premiato Diego Sanna, studente dell’I.O. Vallescrivia, che ha conquistato l’oro nazionale nelle competizioni sportive di orienteering.

Alla cerimonia hanno partecipato anche Giuseppe Vecchio, responsabile del settore giovanile di Ac Spezia e Andrea Paroni, collaboratore tecnico nel settore giovanile della Virtus Entella. Hanno consegnato all’assessore Simona Ferro due maglie celebrative per i 30 anni di Orientamenti. Anche Genoa e Sampdoria si uniranno a questo prestigioso progetto con Patrizio Masini e Attilio Lombardo che saranno protagonisti domani di due incontri con gli studenti: Masini alle ore 11 e Lombardo alle ore 18, sempre presso la Sala Levante ai Magazzini del Cotone.