Trekking urbano, domani a Pra’ l’inaugurazione del percorso Gli anelli del benessere

Genova. Approda anche a Ponente il progetto “Gli Anelli del Benessere”. Si tratta del terzo circuito, dopo la realizzazione i primi due itinerari nel Municipio Centro-Est e Medio-Levante. L’obiettivo del progetto del Comune di Genova, nato nel 2018 e ufficializzato nel 2023, è offrire a cittadini e turisti la possibilità di mantenersi in forma attraverso percorsi di trekking urbano che attraversano la città, scoprendo i principali luoghi di interesse storico, artistico e culturale.

«Abbinare l’attività fisica alla scoperta dei quartieri e della nostra città è un connubio che bene si inserisce nell’ottica di promuovere Genova outdoor – spiega l’assessora al Marketing territoriale e Turismo Tiziana Beghin – Genova ha tutte le caratteristiche per essere vissuta e visitata come palestra a cielo aperto, grazie a un mix favorevole di varietà territoriale, tra mare e appennino, percorsi storici come le creuze e un clima mite. Grazie a un patrimonio naturale e culturale, che può funzionare per attrarre nuovi flussi turistici destagionalizzati di visitatori consapevoli e responsabili, la valorizzazione delle attività outdoor, anche nel proprio quartiere, è fondamentale per diffondere la cultura del benessere psico-fisico delle cittadine e dei cittadini genovesi. Il nostro mandato amministrativo è orientato nella promozione di progetti sportivi, che stanno riscuotendo un grande successo, rivolti alla popolazione anziana, per migliorare la qualità di vita nella longevità. Camminare, oltre a far godere delle bellezze che ci circondano, contribuisce alla prevenzione e al contrasto di malattie metaboliche e disturbi alimentari, a ogni età, e sicuramente rappresenta un modo piacevole di abbinare stili di vita sana a occasioni di socialità, a due passi da casa».

Il Percorso Ponente (dettagli e info al link https://www.visitgenoa.it/it/gli-anelli-del-benessere), realizzato in collaborazione con il Municipio VII Ponente, domani alle 9 sarà inaugurato con partenza dai Giardini presso Rotonda de “Il Mucchio” di Genova Pra’ e si sviluppa su una lunghezza di circa 2,7 km.

Nel punto di ritrovo finale presso l’Oratorio di San Rocco, è prevista anche la partecipazione di esperti del settore medico nell’ambito delle malattie croniche, sia in fascia adulta che pediatrica, oltre che rappresentanti del mondo sportivo, per conoscere meglio questa importante opportunità che offre la Città e contribuire a diffondere l’importanza di uno stile di vita attivo e salutare. Al termine verrà servito un rinfresco dal CIV di Genova Pra’.