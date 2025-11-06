  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Tre arresti

Pontedecimo, passante ferito al collo con un coltello per il portafogli

L'uomo stava camminando in via Meirana quando è stato accerchiato da tre sconosciuti, uno dei quali per scappare l'ha colpito

carabinieri

Genova. Accoltellato durante un’aggressione da tre sconosciuti che volevano rubargli il portafoglio. È successo mercoledì sera in via Meirana, a Pontedecimo, la vittima è un giovane tunisino che stava tornato a casa.

L’uomo ha riferito ai carabinieri, arrivati subito sul posto, che tre uomini lo avevano avvicinato chiedendogli di consegnare portafoglio e cellulare. Quando lui ha reagito, uno ha estratto un coltello e l’ha colpito al collo. Tutti poi sono scappati a piedi.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sampierdarena, insieme ai militari delle stazioni di Bolzaneto e Sestri Ponente, hanno immediatamente avviato le ricerche e rintracciato poco distante due uomini, riconosciuti dalla vittima. Il terzo uomo, quello che ha sferrato la coltellata, è stato riconosciuto poco dopo grazie ad alcuni testimoni.

La vittima, non in pericolo di vita, è stata trasportata all’ospedale Villa Scassi per ricevere le cure necessarie, mentre i tre uomini, tutti cittadini marocchini, sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Marassi.

Più informazioni
leggi anche
polizia locale
Valpolcevera
Rivarolo, donna rapinata per una collanina d’oro in pieno giorno: arrestato un minorenne
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.