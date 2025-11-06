Pontedecimo, passante ferito al collo con un coltello per il portafogli

Genova. Accoltellato durante un’aggressione da tre sconosciuti che volevano rubargli il portafoglio. È successo mercoledì sera in via Meirana, a Pontedecimo, la vittima è un giovane tunisino che stava tornato a casa.

L’uomo ha riferito ai carabinieri, arrivati subito sul posto, che tre uomini lo avevano avvicinato chiedendogli di consegnare portafoglio e cellulare. Quando lui ha reagito, uno ha estratto un coltello e l’ha colpito al collo. Tutti poi sono scappati a piedi.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sampierdarena, insieme ai militari delle stazioni di Bolzaneto e Sestri Ponente, hanno immediatamente avviato le ricerche e rintracciato poco distante due uomini, riconosciuti dalla vittima. Il terzo uomo, quello che ha sferrato la coltellata, è stato riconosciuto poco dopo grazie ad alcuni testimoni.

La vittima, non in pericolo di vita, è stata trasportata all’ospedale Villa Scassi per ricevere le cure necessarie, mentre i tre uomini, tutti cittadini marocchini, sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Marassi.