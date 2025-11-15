  • News24
Infortunio sul lavoro a Pontedecimo, macellaio 26enne subisce l’amputazione di tre dita

È successo in salita San Cipriano, il giovane ha lasciato la mano in un tritacarne: portato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi

Genova. Incidente sul lavoro poco prima di mezzogiorno in salita San Cipriano, sulle alture di Pontedecimo, ai confini tra i comuni di Genova e Serra Riccò.

Un macellaio di 26 anni si è infortunato mentre usava un tritacarne e ha riportato l’amputazione di tre dita. È successo poco prima di mezzogiorno

Sul posto sono intervenuti la Croce Verde di Pontedecimo e l’automedica Golf 2, partiti inizialmente in codice rosso, e i tecnici della struttura Psal della Asl 3.

Il giovane è stato poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

