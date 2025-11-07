Ponente, Piciocchi (Vince Genova): “Sugli annunci della giunta Salis serve chiarezza non propaganda”

Genova. Il capogruppo di Vince Genova in consiglio comunale, Pietro Piciocchi, non è convinto degli annunci lanciati ieri dalla giunta Salis al termine della giunta itinerante nel ponente.

Durante l’appuntamento sono stati presentati, tra le altre cose, i progetti per un’oasi alla foce del Varenna e per la riqualificazione di alloggi Arte, lavori per 10 milioni in 330 alloggi tra via Novella e via De Sanctis, nuove aule studio e un’area giochi al Cep, oltre alla messa in sicurezza del primo tratto della strada per Crevari.

“Si è appreso dagli organi di informazione che, nel corso della giunta itinerante svoltasi ieri a Voltri, l’amministrazione comunale avrebbe approvato un provvedimento per la realizzazione di cappotti termici e la sostituzione degli infissi in 330 alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nelle zone di via Novella e via De Sanctis per l’importo complessivo di 10 milioni di euro”, scrive Piciocchi.

“Tale provvedimento, tuttavia, non risulta tra gli atti effettivamente adottati dalla giunta nella seduta di ieri, né esiste il relativo finanziamento negli atti di programmazione del Comune di Genova – aggiunge – parallelamente, l’assessore Ferrante ha annunciato una revisione del progetto della nuova passeggiata di Voltri, già predisposto e finanziato dalla precedente amministrazione, con un finanziamento dichiarato di 12 milioni di euro”.

“Anche in questo caso, però – fa notare Piciocchi – non vi è traccia di tale finanziamento negli atti di programmazione finanziaria del Comune di Genova, al contrario, nell’attuale schema del piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028, non risulta alcuno stanziamento di questa entità destinato all’intervento in questione e sono confermati i fondi allocati in precedenza per un importo di circa 4 milioni di euro”.

“Alla luce di quanto sopra, si chiede alla giunta Salis di fare chiarezza immediata, precisando se i provvedimenti annunciati siano stati effettivamente deliberati e, in caso contrario, quali siano i tempi e le coperture finanziarie previste, inoltre se i progetti annunciati dispongano di finanziamenti reali e iscritti nei documenti contabili dell’ente; se esista una pianificazione concreta per la realizzazione degli interventi prospettati ai cittadini. Genova e i suoi quartieri hanno bisogno di trasparenza, serietà e atti concreti, non di annunci mediatici privi di riscontro negli atti amministrativi. È dovere dell’amministrazione mantenere fede alla verità istituzionale e rispettare i cittadini, evitando che la comunicazione politica prenda il posto della corretta informazione amministrativa. Serve chiarezza e non propaganda”, conclude Piciocchi.