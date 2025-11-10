Polizia di Stato, Francesco Scognamiglio nuovo dirigente del commissariato di Cornigliano

Genova. Si è insediato oggi il nuovo dirigente reggente del commissariato di Cornigliano, vice questore della Polizia di Stato Francesco Scognamiglio, che subentra al dottor Marco Poggi, nominato dirigente dell’U.P.G. e S.P.

Genovese, classe 1976, Scognamiglio ha frequentato il corso per commissari della Polizia di Stato nel biennio 2006-2007.

La sua prima assegnazione è stata a Torino, come funzionario addetto, prima presso il Reparto Mobile e poi all’U.P.G. e S.P., dove è rimasto fino al 2013 distinguendosi in numerose operazioni di polizia giudiziaria contro rapine, spaccio, scippi e furti nell’area metropolitana torinese. In questo periodo ha maturato una solida esperienza nella gestione dei servizi di controllo del territorio e dell’ordine pubblico.

Dal gennaio 2014 al 2019 ha ricoperto il ruolo di vice dirigente e dirigente presso i commissariati Centro, Madonna di Campagna e Borgo Po, dirigendo numerosi servizi di ordine pubblico legati a eventi sportivi, manifestazioni e sgomberi. Ha inoltre partecipato a diverse aggregazioni in occasione di manifestazioni di particolare rilievo e complessità.

Dal marzo 2019 al marzo 2020 è stato vice dirigente dell’Ufficio immigrazione di Torino; dal febbraio 2020 al marzo 2021 ha prestato servizio come vice dirigente al Reparto Mobile di Torino, per poi assumere la dirigenza del commissariato di Portoferraio (LI), con competenza su tutti e sette i comuni dell’isola, in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza.