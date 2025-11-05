Piscina di Lago Figoi, approvato progetto per la messa in sicurezza della copertura

Genova. La giunta comunale, su proposta della sindaca con delega allo Sport Silvia Salis e dell’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza della copertura dell’impianto polisportivo Lago Figoi.

“Si tratta di lavori di consolidamento strutturale – spiega l’assessore Ferrante – funzionali al ripristino della capacità portante della trave di bordo lignea ammalorata del corpo piscina, sul lato nord-ovest dell’impianto. Opere fortemente volute dall’Amministrazione, su input e di concerto con la nostra sindaca, attraverso un finanziamento complessivo di 234.000 euro, che abbiamo inserito nell’ultima variazione di bilancio della scorsa estate, per garantire la piena fruibilità della piscina da parte dell’utenza”.

L’impiantistica sportiva, ribadisce Ferrante, “è una delle priorità della nostra giunta a livello anche di manutenzione dell’esistente: garantire la piena fruibilità dei nostri impianti in tutte le delegazioni è il primo passo, indispensabile, per avvicinare sempre più genovesi allo sport, garantendo l’accesso a una platea sempre più ampia e quindi migliorando la qualità di vita di tutti i genovesi”.