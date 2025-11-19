  • News24
Piazza Cavour, cambia la viabilità: doppio senso davanti al supermercato e nuovo semaforo

Nuova riorganizzazione dei flussi per provare a superare le criticità della zona e dell'uscita dal Porto Antico

Genova. Nuovo assetto viario per piazza Cavour, oggetto di una riorganizzazione viabilistica messa a punto dal Comune di Genova per fare ordine intorno all’ex mercato del pesce, oggi supermercato, al centro di una recente cambiamento di viabilità che in questi anni ha presentato qualche criticità, avendo portato, soprattutto, nuovo traffico in “addizione” a quello in uscita dal Porto Antico.

Il provvedimento si concentra in particolare sul tratto antistante l’edificio dell’Ex Mercato del Pesce e la Caserma San Giorgio, così come deciso lo scorso 12 settembre in una riunione tra rappresentanti del Comune, della Polizia Locale e di Porto Antico di Genova S.p.A., dove si è resa necessaria una revisione e un “riordino della regolazione” per ottimizzare la circolazione in quest’area nevralgica.

Ma cosa cambia? L’ordinanza introduce una modifica sostanziale: nel tratto di Piazza Cavour compreso tra Vico Damiata e Via Mura della Malapaga, tra i fronti dei civici 1 e 2 e l’isola di traffico esistente, viene istituito il doppio senso di marcia. Questa nuova disciplina non sarà lasciata al libero flusso, ma sarà regolata da un impianto semaforico che gestirà l’immissione in direzione via Turati. La novità entrerà in vigore solamente una volta installato il nuovo semaforo.

piazza cavour nuovo semaforo
