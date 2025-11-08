Piano triennale dei lavori pubblici, i Municipi di centrodestra “Con noi nessuna condivisione”. L’assessore Ferrante: “Caso infondato”

Genova. Ancora polemica tra i municipi a guida centrodestra e la comunale. Il ‘caso’ questa volta sarebbe la mancata convocazione dei municipi Medio Levante e Levante a un presunto tavolo di confronto sul piano triennale dei lavori pubblici. A sollevare il polverone è stato ieri sul social il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo, oggi ripreso dalla collega Anna Palmieri.

“L’assessore Ferrante, tanto attento nei suoi interventi pubblici a sottolineare l’importanza della partecipazione e del decentramento, ha già illustrato il piano triennale ai sette municipi più vicini alla sua area politica, lasciando in coda il Municipio Medio Levante e il Municipio Levante, gli unici due e guida centrodestra. Sarà sicuramente un caso ma, considerato che non è previsto nessun incontro in programma a breve, non posso non chiedermi se non sia una scelta strategica, se per l’amministrazione comunale esistano municipi di serie A e municipi di serie B. Eppure la partecipazione e il confronto dovrebbero essere principi di tutti, non privilegi di pochi – dice Palmieri, presidente del Municipio Medio Levante – Un atteggiamento di esclusione che mi dispiace dover rimarcare ma ancora una volta alle belle parole di facciata l’amministrazione comunale non faccia seguire fatti concreti. Un appello all’assessore Ferrante: basta con il solito ritornello ‘è sempre colpa del centrodestra’, stucchevole oltreché inveritiero, ed inizi davvero ad ascoltare le esigenze e coinvolgerci nelle scelte”

Ma l’assessore Ferrante non ci sta e replica: “Il caso montato dai due presidenti di Municipio è del tutto infondato – spiega l’assessore – Non è stato convocato alcun incontro formale e ufficiale con i presidenti. Le riunioni con tutti sono periodiche sia in modo separato sia in modo collegiale. L’unica riunione che è stata fatta di recente ha riguardato la pulizia ed erano invitati tutti i Municipi. La dimostrazione che la nostra amministrazione considera tutti i territori e tutti i Municipi in egual modo, com’è corretto che sia, è che abbiamo riconosciuto gli stessi aumenti di risorse in conto capitale per le manutenzioni, stessi trattamenti nel riconoscimento di ulteriori risorse per gli sfalci per completare i lavori del 2025 e stesso trattamento avranno nel 2026 quando saranno aumentate le risorse per tutti in conto capitale”.

“L’attenzione agli stessi municipi è anche dimostrato dai sopralluoghi svolti questa estate in tutti i Municipi – aggiunge Ferrante – e dalle giunte itineranti che riguarderanno tutti i Municipi. Questo attesta una volta di più attenzione paritetica a tutto il territorio”.