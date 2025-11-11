Piano casa, Vacalebre (Fdi): “Da Avs proposta scellerata, Salis ci dica cosa vuole fare”

Genova. “Apprendo dalla stampa che il deputato di Avs, Marco Grimaldi, ha proposto che lo Stato si occupi delle case private e che, in cambio di minori tasse, garantisca un affitto molto calmierato a quei, e cito, proprietari preferiscano tenere l’immobile vuoto per timore della morosità come scritto in premessa, in pratica un’ingerenza dello Stato in un bene privato, come anche lui rileva stupito o, se preferiamo, un esproprio proletario che è la vera finalità della norma”.

Così Valeriano Vacalebre sulla proposta di Avs nazionale sulla possibilità che siano i comuni a gestire le case sfitte dei privati.

“Il tutto senza attendere quella che è la proposta del governo che sul tema ha già trovate risorse ingenti e sta studiando un piano di housing sociale – aggiunge – e, dato che la norma è stata fatta, secondo le ricostruzioni, con l’ausilio del Pd e risponderebbe alle politiche del nuovo idolo della sinistra, Zhoran Mamdani, va chiesto se questa deriva comunista sia o possa essere prevista anche a Genova”.

“Quindi la domanda per il sindaco Salis sorge spontanea: ha intenzione di mettere in atto altre patrimoniali dopo quelle già approvate, come fatto con l’aumento dell’Imu e, ha intenzione di inserire politiche che limitino la proprietà privata come questa?”, conclude Vacalebre.