In centro storico arriva il format “Piacere Polonia” con workshop, musica, cultura e cibo

Genova. Nel centro storico di Genova arriva la prossima settimana Piacere Polonia, un format pensato per coinvolgere diverse realtà culturali, commerciali e di promozione sociale insieme votate alla scoperta di un paese, la Polonia, che ha storicamente molti legami con la città. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Municipio Centro Est e del Consolato Generale di Polonia in Milano.

Piacere Polonia è un format itinerante che unisce, coinvolgendo il territorio, la letteratura, la musica, la gastronomia, l’enologia e il folklore polacchi attraverso un percorso immerso nel centro storico genovese. Grazie alla collaborazione con la rete d’impresa Contatto e con le associazioni con le quali già da anni collabora, l’associazione di promozione sociale Bratanki proporrà una mappa da consegnare al pubblico nella quale verranno evidenziate le molteplici attività che si svolgeranno lungo i sei giorni della sua durata.

Sarà possibile infatti partecipare a diversi workshop, ascoltare un dj set di musica polacca funk, sentire la lettura di una poesia di un premio Nobel, assaggiare un tipico dolce polacco in una nota pasticceria genovese o vedere un film della nuova generazione di registi polacchi. Tutti eventi che si svolgeranno nel cuore di Genova, città che visti i recenti collegamenti aeroportuali è ancora più vicina a due importanti esempi di Polonia quali Varsavia e Cracovia. Obiettivo della manifestazione è far conoscere e coinvolgere la cittadinanza rispetto a una cultura, quella polacca, che molti incroci ha avuto nella sua storia con l’Italia in generale e con Genova in particolare.

L’obiettivo verrà raggiunto attraverso la partecipazione a Piacere Polonia di un gran numero di attività sul territorio che da anni collaborano con Bratanki e con le altre realtà che quotidianamente parlano di Polonia a Genova. Il risultato, secondo gli organizzatori, sarà una conoscenza ancor più approfondita delle usanze, dei sapori e della cultura polacca con l’attesa voglia di poter il prima possibile imbarcarsi dall’aeroporto Cristoforo Colombo per andare a conoscere sul campo le meraviglie della Polonia assaggiate qui a Genova.

Il calendario di Piacere Polonia

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente al Kowalski, in copia gratuita, una vasta scelta di materiale informativo donato per l’occasione dall’Ente Nazionale Polacco per il Turismo di Roma, dal Comune di Cracovia, dalla Regione della Foresta di Białowieża e dall’Ente Nazionale del Turismo della regione Piccola Polonia.

KOWALSKI PER BAMBINI: sempre in occasione di Piacere Polonia, il ristorante di via dei Giustiniani invita i suoi piccoli ospiti a partire per un’avventura speciale, supererà le frontiere per ritrovarsi in una bellissima foresta polacca piena di alberi, con panorami mozzafiato e animali misteriosi. Vi consegneremo un kit grazie al quale potrete memorizzare quel momento.

LUNEDÌ 10 NOVEMBRE

● WORKSHOP: “Come preparare i Pierogi perfetti”. Corso breve di cucina con Agnieszka Zaręba, chef del Kowalski. Presso il Ristorante Osteria al Balcone. Per info e prenotazioni: 3450424398

● KRUPSON PRESENTA: I CAPOLAVORI DELLA POESIA POLACCA musicati da grandi cantautori. Versioni originali e in italiano. Concerto dal vivo. Presso la Libreria San Paolo di Piazza Matteotti. Ore 17.00

● NUOVO CINEMA POLONIA: Proiezione del film “La Nostra Terra (CHŁOPI)” – Dorota Kobiela, Hugh Welchman (2024). Ore 20.00. Cinema Nickelodeon.

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE

● PRESENTAZIONE DEL LIBRO “WISŁAWA SZYMBORSKA – Segni particolari. Una biografia intima” di Joanna Gromek-Illg. Presentazione in prima nazionale del libro dedicato alla vita del premio Nobel. Interverrà la Dott.ssa Karolina Kowalcze (Polonistica, Università di Genova), Laura Rescio (traduttrice) e Fabrizia Scortecci (polonista, guida turistica). Presso la Libreria San Paolo di Piazza Matteotti. Ore 17.45

● MIDNIGHT IN POLONIA: sketch night. Ristorante Kowalski. Ore 19.30

● CENA REGIONALE DI PODRÓŻNA: paese natale della nostra chef Agnieszka. Un tuffo nella campagna polacca vera, quella che scalda i cuori. Con il prezioso supporto del Circolo delle donne di campagna “Podróżnianki”, in collaborazione con la municipalità di Krajenka. Per info e prenotazioni: 3450424398

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE

● CENA “DIPLOMAZIA CULINARIA: incontro gastronomico fra Genova e la Polonia”. Per info e prenotazioni: 3450424398

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE

● EKPHRASIS E DIALOGO TRA LE ARTI: quando la poesia incontra la pittura. Presentazione a cura della prof.ssa Maria Berkan Jabłońska dell’Università di Łόdź. Presso gli spazi del DLCM Unige. Ore 13-15. Per info: polonistica.unige@gmail.com

● FUNKY POLISH – Dj set rigorosamente in vinile di musica funk polacca. A cura di Selecter Bokobrody. Con aperitivo a tema. Fela! Ingresso libero

● GIOCHI DI SOCIETA’ DALLA POLONIA: Una serata da passare in compagnia dedicata ad alcuni famosi giochi da tavola come Super farmer, This war of mine , K2 Rebel e tanti altri ancora. Cercheremo anche di battere il nostro record: Quanto tempo ci vuole per creare un sottomarino della seconda guerra mondiale composto da 1000 pezzi? Ti stupiremo! Ore 21.00 Ristorante Kowalski.

VENERDÌ 14 NOVEMBRE

● “DOPO VODKA ESCE IL SOLE” – Storytelling sul mondo della vodka polacca, con degustazioni e piccoli abbinamenti. Su prenotazione. A cura di Pierpaolo Cozzolino, bartender del Kowalski. Su prenotazione. Ore 19.30 presso il ristorante Kowalski.

SABATO 15 NOVEMBRE

● “ALLA SCOPERTA DELLA POLONIA” – Passeggiata guidata con degustazioni a tema nel cuore di Genova con piccola tappa in piazza Valoria per BOOKCROSSING con libri polacchi gratuiti e gadget informativi dalla Polonia. A cura della guida Fabrizia Scortecci. Dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Su prenotazione. Costo della visita guidata con degustazioni comprese: euro 10 (bambini euro 5). Per prenotazioni: 3450424398 Whatsapp: 3498091682

● “LETTURE PER BAMBINI” presso la biblioteca Kora di via via delle Vigne 9r. Favole della tradizione lette in polacco e in italiano a cura delle mamme della Ludoteca polacca a Genova. In più sarà presente un angolo di consultazione dedicato ai libri polacchi tradotti in italiano.

● ESERCIZI DI LETTURA – In collaborazione con RadioUniGe e con le letture di Matteo Alfonso, un Open Mic dedicato a Wisława Szymborska. Ore 17.00. CHIESA DI SAN COSMA E DAMIANO. Gratuito

DOMENICA 16 NOVEMBRE

GIORNATA DI CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE E OMAGGIO A WISŁAWA SZYMBORSKA. PRESSO IL RISTORANTE KOWALSKI ● ORE 11.30 – BRUNCH “A TUTTA POLONIA”

● WORKSHOP DI COLLAGE E DECOUPAGE a tema Wisława Szymborska ore 16.00.

● “FERRO, FUOCO, LEGNO E MEMORIA” – un racconto cinematografico sui mestieri che stanno scomparendo. Due brevi documentari girati a Łętownia, il paese natale dello scialpinista Andrzej Bargiel. Ore 16:00

● LABORATORIO SUI MESTIERI CHE SCOMPAIONO: un momento dedicato al consumo consapevole dei giochi fatti in legno. Useremo gli scarti del legno, scambieremo i vecchi giochi e alcuni magari li metteremo a posto… tutto questo in una atmosfera di rispetto per la natura e i suoi doni, riscoprendo la bellezza delle cose semplici. Età consigliata: 8- 15 anni, il numero di partecipanti è limitato, per prenotazioni: ludoteka.genua@gmail.com ora d’inizio 16:00

● WORKSHOP PER BAMBINI: “La seconda vita di un… calzino” incontro basato sulla serie di libri illustrati per bambini scritti da Justyna Bednarek, il cui titolo più noto è “L’incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti”, ore 16.00. Per info e prenotazioni: ludoteka.genua@gmail.com.

● PROIEZIONE DEL FILM “La vita a volte è sopportabile”. Un ritratto ironico di Wisława Szymborska. Ore 19.00. Ingresso gratuito

● BATTAGLIA DI COLLAGE A TEMA POLONIA “ – ore 19.00, in collaborazione con il circolo Arci Pepita Ramone

● BRINDISI, RINGRAZIAMENTI E SALUTI