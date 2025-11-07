Piacere Polonia, da lunedì 10 novembre la rassegna dove Genova incontra la cultura e la gastronomia polacca

Genova. “Piacere Polonia” , dal 10 al 16 novembre, è un format pensato per coinvolgere diverse realtà culturali, commerciali e di promozione sociale della città di Genova insieme votate alla scoperta di un paese, la Polonia, che molti legami ha storicamente con la nostra città.

Con queste importanti premesse, la manifestazione ha ottenuto il patrocinio del municipio Centro Est – Comune di Genova e del Consolato Generale di Polonia in Milano, “Piacere Polonia” è un format itinerante che unisce, coinvolgendo il territorio, la letteratura, la musica, la gastronomia, l’enologia e il folklore polacchi attraverso un percorso immerso nel Centro Storico genovese.

Grazie alla collaborazione con la rete d’impresa Contatto e con le associazioni con le quali già da anni collabora, l’Associazione di Promozione Sociale “Bratanki” proporrà una mappa da consegnare al pubblico nella quale verranno evidenziate le molteplici attività che si svolgeranno lungo i sei giorni della sua durata.

Sarà possibile infatti partecipare a diversi workshop, ascoltare un dj set di musica polacca funk, sentire la lettura di una poesia di un premio Nobel, assaggiare un tipico dolce polacco in una nota pasticceria genovese o vedere un film della nuova generazione di registi polacchi.

Tutti eventi che si svolgeranno nel cuore di Genova, città che visti i recenti collegamenti aeroportuali è ancora più vicina a due importanti esempi di Polonia quali Varsavia e Cracovia.

Obiettivo della manifestazione è far conoscere e coinvolgere la cittadinanza rispetto a una cultura, quella polacca, che molti incroci ha avuto nella sua storia con l’Italia in generale e con Genova in particolare.

L’obiettivo verrà raggiunto attraverso la partecipazione a Piacere Polonia di un gran numero di attività sul territorio che da anni collaborano con Bratanki e con le altre realtà che quotidianamente parlano di Polonia a Genova.

Il risultato sarà una conoscenza ancor più approfondita delle usanze, dei sapori e della cultura polacca con l’attesa voglia di poter il prima possibile imbarcarsi dall’aeroporto Cristoforo Colombo per andare a conoscere sul campo le meraviglie della Polonia assaggiate qui a Genova.

Piacere Polonia è una manifestazione che fa della collaborazione fra diverse realtà la sua forza e che raggiunge una pluralità di soggetti coinvolti. Al centro del suo messaggio, oltre alla valorizzazione della cultura polacca, c’è la promozione del tessuto sociale, produttivo e culturale del centro storico Genovese.

Organizzatrice di Piacere Polonia è l’associazione di promozione sociale Bratanki, che si occupa ormai da diversi anni di sostenere il bilinguismo per i bambini nati in famiglie miste italo – polacche. In questo senso organizza due volte al mese un progetto chiamato “La ludoteca polacca” il quale accoglie oltre venti bambini in età scolare e prescolare con attività ludiche mirate allo mantenimento della loro seconda lingua. Un’importante centro, quindi, per fornire un’attività di formazione a bambini bilingui e non che vivono a Genova. Inoltre, ha organizzato diversi incontri di promozione culturale e anche legati al patrimonio storico e culturale della città.

Il partner tecnico di Piacere Polonia è il Kowalski – Ristorante e pub dall’est Europa, che da ormai undici anni si occupa di promuovere a Genova la cultura polacca in tutte le sue forme. Sia nella sua sede storica di Via dei Giustiniani 3r sia in diverse situazioni istituzionali, pubbliche o private è scopo primo del locale promuovere la gastronomia, la musica e la cultura polacca.

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente al Kowalski, in copia gratuita, una vasta scelta di materiale informativo donato per l’occasione dall’Ente Nazionale Polacco per il Turismo di Roma, dal Comune di Cracovia, dalla Regione della Foresta di Białowieża e dall’Ente Nazionale del Turismo della regione Piccola Polonia.

Sempre in occasione di Piacere Polonia, il ristorante di via dei Giustiniani invita i suoi piccoli ospiti a partire per un’avventura speciale, supererà le frontiere per ritrovarsi in una bellissima foresta polacca piena di alberi, con panorami mozzafiato e animali misteriosi. Vi consegneremo un kit grazie al quale potrete memorizzare quel momento.

I primi appuntamenti di Piacere Polonia



LUNEDÌ 10 NOVEMBRE ● ● ●

WORKSHOP: “Come preparare i Pierogi perfetti”. Corso breve di cucina con Agnieszka Zaręba, chef del Kowalski. Presso il Ristorante Osteria al Balcone. Per info e prenotazioni: 3450424398

KRUPSON PRESENTA: I CAPOLAVORI DELLA POESIA POLACCA musicati da grandi cantautori. Versioni originali e in italiano. Concerto dal vivo. Presso la Libreria San Paolo di Piazza Matteotti. Ore 17.00

NUOVO CINEMA POLONIA: Proiezione del film “La Nostra Terra (CHŁOPI)” – Dorota Kobiela, Hugh Welchman (2024). Ore 20.00. Cinema Nickelodeon.

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE ● ● ●

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “WISŁAWA SZYMBORSKA – Segni particolari. Una biografia intima” di Joanna Gromek-Illg. Presentazione in prima nazionale del libro dedicato alla vita del premio Nobel. Interverrà la Karolina Kowalcze (Polonistica, Università di Genova), Laura Rescio (traduttrice) e Fabrizia Scortecci (polonista, guida turistica). Presso la Libreria San Paolo di Piazza Matteotti. Ore 17.45.

MIDNIGHT IN POLONIA: sketch night. Ristorante Kowalski. Ore 19.30

CENA REGIONALE DI PODRÓŻNA: paese natale della chef Agnieszka. Un tuffo nella campagna polacca vera, quella che scalda i cuori. Con il prezioso supporto del Circolo delle donne di campagna “Podróżnianki”, in collaborazione con la municipalità di Krajenka. Per info e prenotazioni: 3450424398

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE ●

CENA “DIPLOMAZIA CULINARIA: incontro gastronomico fra Genova e la Polonia”. Per info e prenotazioni: 3450424398

GLI APPUNTAMENTI PROSEGUONO FINO AL 16 NOVEMBRE

A questo link il programma integrale