Pesca ligure, i sindacati: “Il fermo lascia le famiglie senza reddito. Subito l’incontro con Regione Liguria”

Liguria. “Il fermo pesca previsto per i mesi di ottobre e novembre 2025 è una misura necessaria per tutelare il mare e garantire la sostenibilità della risorsa. Come per tutte le marinerie italiane, anche in quelle liguri di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, molte lavoratrici e molti lavoratori, in seguito a questo provvedimento, si trovano senza un reddito durante il periodo di fermo obbligatorio”. Lo fanno notare Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Pesca, secondo cui “è inaccettabile che uno strumento indispensabile per proteggere l’ambiente marino si traduca in settimane di reddito zero per chi vive di pesca”

Per i sindacati “serve una risposta immediata. Adeguate tutele economiche per i lavoratori non ci sono: la situazione è drammatica anche nel nostro territorio considerando che deve essere ancora percepito l’importo spettante per il fermo dell’ottobre 2024. Le somme previste oggi non coprono nemmeno le necessità essenziali dei lavoratori. È necessario garantire sostegni economici reali, proporzionati alla perdita di giornate di lavoro e alla difficile situazione del settore ligure. Occorrono indennità dignitose e tempestive per tutti i lavoratori coinvolti dal fermo, estensione della CISOA (cassa integrazione speciale) alla pesca marittima, apertura di un tavolo urgente tra Regione Liguria, Ministeri competenti e sindacati, misure concrete a sostegno delle marinerie liguri e riconoscimento e tutela dei lavoratori a terra, parte fondamentale della filiera”.

“Tutta la pesca nazionale e quella ligure vanno tutelate: mare e lavoro insieme. La salvaguardia dell’ambiente marino è un valore condiviso da chi lavora sul mare ogni giorno. Ma proteggere il mare significa anche non abbandonare chi garantisce la continuità della pesca ligure. Servono strumenti chiari, equi e strutturali, per difendere reddito, professionalità e futuro delle comunità costiere”.