“Per un Natale di diritti”, torna a Genova il negozio di Emergency in salita Santa Caterina

Genova. Un piccolo gesto, un dono ai propri cari e a chi soffre nel mondo. L’impegno di EMERGENCY da più di 30 anni è aiutare e curare i dimenticati della Terra, promuovendo una cultura di pace. Oggi più che mai, in un mondo in cui guerre e povertà affliggono molti, ogni atto di solidaretà ha un valore. Acquistando online o negli Spazi Natale sostieni i progetti dell’ong nei 9 Paesi in cui è attiva. A Genova dal 22 novembre al 24 dicembre trovi tante idee regalo solidali. Dai gioielli in ceramica iraniani alle decorazioni natalizie dall’Indonesia, puoi trovare oggetti, prodotti per la cura di sé e alimenti dall’Italia e dal mondo nel negozio di Natale EMERGENCY in Salita Santa Caterina 21/23r aperto dal 22 novembre al 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (lunedì dalle 15.00 alle 19.00).

Sugli scaffali e online i prodotti con logo EMERGENCY: dalle magliette alle tazze, passando per i braccialetti e gli austicci creati da Made in carcere, progetto sociale che coinvolge donne detenute. Anche quest’anno è disponibile l’agenda settimanale Moleskine, corredata da stickers con il logo dell’ong. Non può mancare il calendario 2026, con collage ispirati al tema della pace e realizzati dall’artista Costanza Ciattini.

È possibile anche donare a distanza cure per chi soffre, in Italia e nel mondo. Con un contributo online si possono sostenere i progetti di EMERGENCY: visite nella clinica attiva nella Striscia di Gaza o cure nel centro di maternità di Anabah in Afghanistan, attività di formazione per i medici del Centro di chirurgia pediatrica a Entebbe in Uganda o assistenza alle persone fragili anche in Italia. Le donazioni possono anche essere destinate all’acquisto di carburante per la Life Support, la nave di ricerca e soccorso di EMERGENCY. Donando a nome dei propri cari si recapita un biglietto d’auguri virtuale in e-card.

Con i regali dal mondo si sostengono le iniziative dell’ong nei Paesi in cui opera e le realtà che sostiene sul territorio. Come le donne che hanno realizzato gli orsetti di pace e le borsette a tracolla in Afghanistan, dove EMERGENCY lavora da più di 25 anni ed è presente con tre ospedali. I doni sono tutti prodotti artigianalmente da realtà solidali che collaborano con l’ong, come le collane indonesiane realizzate con oggetti di riciclo o i gioielli Papital in ceramica fatti a mano da artisti iraniani. Non mancano anche le decorazioni natalizie e i prodotti per la cura del copro, come il burro di karitè dal Burkina Faso.

La solidarietà continua anche a tavola, con prodotti dolci e salati per tutti i gusti. Dalla cioccolata di Modica artigianale, con cui si sopportano le donne sole accolte nella casa del progetto sociale Don Puglisi, alla cesta salata di EMEGRGENCY con i prodotti equosolidali di AltroMercato. Dai dolci di Banda Biscotti, realtà per il reinserimento dei detenuti in Verbania, fino agli snack salati dei Cotti in Fragranza, cooperativa nata come laboratorio nell’IPM Malaspina e impegnata nel recupero dei giovani in difficoltà nel Sud Italia.

Anche quest’anno, come sempre, sarà in vendita il Panettone “Fatto per bene” di EMERGENCY, sia online che nello shop in Salita Santa Caterina 21/23r aperto dal 22 novembre al 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (lunedì dalle 15.00 alle 19.00). Un dolce tipico realizzato in collaborazione con la storica pasticceria Vergani, protagonista della piazze di Genova nel weekend del 5-6-7-8 dicembre. Insieme ad ogni panettone si riceverà una shopper in cotone decorata dall’artista e cantautore Dario Sansone.

Lo Spazio Natale di EMERGENCY a Genova è situato in Salita Santa Caterina 21/23r e sarà aperto dal 22 novembre al 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (lunedì dalle 15.00 alle 19.00)