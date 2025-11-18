Pegli, via libera al porticciolo, lavori al via nei primi mesi del 2026: ci sarà la nuova stazione fs

Genova. Il progetto di riqualificazione del porticciolo di Genova Pegli, che prevede la realizzazione di nuovi posti barca e opere di collegamento tra Pegli e Pra’, ha compiuto un passo decisivo verso l’avvio dei lavori. L’assessora all’Urbanistica, Francesca Coppola, infatti, rispondendo all’interrogazione del consigliere Mauro Avvenente (Vince Genova) ha confermato che l’iter urbanistico-edilizio è stato concluso.

Le opere hanno ricevuto l’autorizzazione a seguito del completamento della valutazione di impatto ambientale ministeriale. Per quanto riguarda la doncessione Demaniale, il rilascio è ora in capo all’Autorità di Sistema Portuale, la quale ha già espresso il proprio assenso e si occuperà di completare le valutazioni e rilasciare i titoli necessari. Come prossimi passi, il progetto esecutivo dovrà essere presentato agli uffici comunali entro tre mesi dalla chiusura della Conferenza dei servizi, con l’obiettivo di avviare i lavori nei primi mesi del prossimo anno.

L’Assessora ha specificato che tutte le condizioni, comprese quelle di carattere paesaggistico formulate dalla Soprintendenza, sono state integralmente recepite. In particolare, sono state inserite nuove alberature e la tipologia di piante è stata rivista come richiesto dagli uffici preposti.

Un elemento chiave del progetto riguarda la sua compatibilità con la futura rete di trasporto: il progetto contempla infatti la possibilità di realizzare un sottopasso di collegamento tra il porticciolo, la futura fermata FS di Genova Pegli – Lido e l’abitato a monte.”Il progetto, che è stato preceduto dall’approvazione di un progetto urbanistico operativo, ha sempre tenuto conto delle diverse progettualità – ha specificato in aula Coppola – Infatti, in previsione dell’ipotesi di realizzare una nuova fermata ferroviaria a Genova Pegli – Lido, il progetto contempla la possibilità di un sottopasso di collegamento tra il porticciolo la futura fermata FS e l’abitato a monte, da valutare nell’ambito della progettazione della stazione subordinatamente alla verifica del rischio di esondabilità del Rio Grillè, come indicato da Regione”.