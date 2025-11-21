  • News24
Marassi

Pedopornografia online, arrestato 64enne: deteneva migliaia di foto di bambini

L'uomo, il cui profilo era tenuto d'occhio dagli investigatori della postale, è stato arrestato nella sua abitazione di Marassi mentre diffondeva i filmati su una rete peer-to-peer

Genova. Un uomo di 64 anni, residente a Marassi, è stato arrestato ieri dalla polizia postale per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.

Gli investigatori gli sono piombati in casa mentre lui stava diffondendo molti di questi video attraverso una rete peer-to-per. Per questo l’arresto è arrivato in flagranza di reato e dovrà essere convalidato nei prossimi giorni dal gip Liborio Mazziotta.

L’uomo ieri sera è stato portato nel carcere di Marassi, scelta che ha provocati l’immediata reazione dei sindacati di polizia penitenziaria, perché per reati di questo tipo il detenuto dovrebbe essere posto in isolamento nel carcere di Pontedecimo. Il trasferimento dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

L’arresto – si apprende – è avvenuto nell’ambito di un’indagine più ampia della polizia postale volta a intercettare una rete di pedopornografia online. Il materiale sequestrato è considerato dagli investigatori di ingente quantità

