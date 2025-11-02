Pedopornografia, indagato insegnante ligure: oltre 20 mila file trovati nel suo pc

Savona. Anche un insegnante ligure è indagato nell’ambito della vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dalla Polizia Postale del Nord Italia, denominata “Dark Seeder”.

L’indagine ha portato a 5 arresti e diverse perquisizioni e denunce: sul computer del docente, residente a Savona, gli investigatori hanno eseguito una ricerca approfondita di materiale informatico potenzialmente riconducibile a contenuti illeciti. Stando a quanto trapelato, la Polizia postale ha scoperto circa 20 mila file tra immagini e video di pornografia minorile.

La perquisizione nella sua abitazione è stata svolta nei giorni scorsi dagli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (Cosc) di Torino, con il supporto delle sezioni operative di Savona.

Gli agenti, attraverso attività sotto copertura e infiltrazioni nel dark web, hanno individuato utenti che condividevano o scaricavano contenuti pedopornografici, in alcuni casi con scene di violenza estrema. Da lì sono risaliti ai responsabili, effettuando riscontri e accertamenti coordinati in più province.

L’indagine prosegue per accertare le eventuali responsabilità degli altri soggetti coinvolti e per l’analisi di tutti i file: attualmente l’insegnante risulta indagato a piede libero e non sarebbe ancora stato sospeso dal servizio.