Politica, nasce il nuovo partito “Ora!”: gli attivisti sabato a Genova in via XX Settembre

Genova.”Ora!”, partito politico nato il 12 ottobre 2025 dall’associazione Drin Drin, sarà nelle piazze di 180 città italiane domani, sabato 8 novembre, con banchetti e circa 1000 volontari per far conoscere la propria proposta politica alternativa.

“Questa iniziativa è la prova che c’è ancora in Italia una generazione, non solo anagrafica, ma morale, pronta a impegnarsi per una politica che dica la verità, che non insegua facili consensi ma abbia il coraggio di fare le scelte necessarie per tornare a crescere. Serve pragmatismo, non populismo. Serve coraggio, non paura. Serve verità, non slogan”, dichiara Michele Boldrin, segretario del nuovo partito ORA!.

“L’obiettivo – prosegue – è costruire insieme un’alternativa politica credibile, capace di affrontare con serietà e competenza le vere emergenze dell’Italia: il deficit di produttività e innovazione, la crisi del welfare, la denatalità, la perdita di competitività internazionale e la mancanza di meritocrazia”.

“È – sottolinea Boldrin – il momento di superare la politica delle promesse e delle appartenenze ideologiche per guardare ai risultati, alle soluzioni che funzionano. Il coraggio dell’ovvio significa non piegarsi alla convenienza o all’ambiguità. Significa dire le cose come stanno e agire con buon senso, anche quando costa fatica. È da qui che vogliamo ripartire”.

“La presenza sul territorio, l’entusiasmo di delegati e iscritti sono nostri punti di forza. ORA! non è un partito verticistico scollegato dal Paese, è il progetto di migliaia di persone appassionate e capaci che vogliono fare per cambiare le cose. La politica non si fa solo sui social, si fa per la strada tra la gente, guardandosi negli occhi, stringendosi mani, ascoltando storie” , commenta il Presidente del partito Alberto Forchielli.

In Liguria i presidi saranno presenti nelle piazze:

La Spezia, Corso Cavour n. 75 dalle 10:00 alle 19:00

Chiavari, Piazza Mazzini dalle 10:00 alle 19:00

Genova, Via XX Settembre 210R dalle 10:00 alle 19:00

Savona, Via Paleocapa 123r dalle 10:00 alle 19:00

Sanremo, Via Escoffier 3 dalle 10:00 alle 19:00