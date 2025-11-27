Park Tennis Genova: week end decisivo in Trentino-Alto Adige per le due squadre gialloblù

Genova. Il Park Tennis Genova si prepara per affrontare due impegni fondamentali per il proprio cammino anniale nei campionati di A1 maschile e A2 femminile. Domenica prossima li uomini di capitan Gianluca Naso e le donne di capitan Giorgia Buchanan sono chiamati a ribaltare la situazione dopo le sconfitte interne rimediate rispettivamente contro il TC Rungg (2-4) nel playout A1 e Ata Battisti Trentino (1-3) nel playoff femminile.

“Possiamo parlare sicuramente di ‘last dance’, in cui vedremo cosa succederà al termine di un anno in cui non siamo ancora riusciti a vincere un incontro – afferma Naso – Anche domenica scorsa, in alcuni episodi, l’incontro è girato a nostro sfavore e quindi siamo sempre fiduciosi perché abbiamo la sensazione di esser una buona squadra in grado di ribaltare il punteggio della partita di andata. Confido nelle qualità dei ragazzi e nella possibilità di crescere notevolmente nell’ultima giornata”.

“Il 3-1 dell’andata non rispecchia pienamente il valore delle due squadre, nel segno che ogni partita è stata una lunga battaglia – dice Buchanan – Andiamo a Trento consapevoli di esser pari livello con una squadra molto forte. Ci proveremo al massimo, abbiamo consapevolezza di potercela fare e fiducia nei valori di queste eccezionali ragazze”.