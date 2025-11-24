Park Tennis Genova: sconfitte interne per le due squadre gialloblù

Genova. Il Park Tennis Genova non va oltre due sconfitte interne nelle partite di andata del playout di A1 maschile e del playoff di A2 femminile. Gli uomini di capitan Naso cedono 2-4 al TC Rungg, le donne di Giorgia Buchanan perdono 1-3 contro Ata Battisti Trentino. Decisivi, per i rispettivi obiettivi, i match di ritorno in programma domenica prossima.

In meno di un’ora e un quarto, Luigi Sorrentino firma il punto dell’1-0 grazie al 6/1 6/4 rifilato a Niccolò Toffanin. Il combattutissimo match tra Giovanni Fonio e Stefano Napolitano si risolve a favore di quest’ultimo dopo due ore e mezza in cui il tennista del TC Rungg vince il primo set per 7/5 e il secondo per 7/6 (8/6). Kimmer Coppejans va sotto (3/6), riequilibra l’incontro (6/1) ma poi è costretto ad arrendersi (6/3).

Anche la sfida tra Alessandro Ceppellini e Maximilian Figl è all’insegna di un confronto serratissimo: Ceppellini parte come un diesel ma un break nel momento decisivo del primo set gli consente di arrivare al tiè break dove Figl commette meno errori e si porta avanti. Il genovese paga le tante energie spese nei primi tre giochi ma poi si porta avanti (4/3). Il break decisivo all’undicesimo gioco consente a Figl di andare poi a vincere anche il secondo set per 7/5.

Il primo doppio vede Gianluca Mager e Giovanni Fonio prevalere nettamente su Agamenone e Toffanin per 6/2 6/2 in soli 57 minuti. Alessandro Ceppellini e Luigi Sorrentino faticano nel primo set, perso 6/2, ma poi lottano alla pari con Napolitano e Figl nel secondo: la sconfitta arriva al dodicesimo gioco quando TC Rungg strappa il decisivo break e vince 7/5.

Due battaglie da oltre due ore nei primi due singolari nel playoff di A2 Femminile. Cristiana Ferrando cede a Deborah Chiesa dopo due combattutissimi set terminato entrambi con il punteggio di 6/4 a favore della trentina. Carlotta Cirez Martinez si impone subito agevolmente 6/2 ma poi subisce la rimonta e viene superata 4/6 5/7 da Elisabeth Von Deichmann.

Anche Anita Bertoloni lotta strenuamente contro Noemi Maines: le due tenniste vanno al tiebreak dove la trentina conquista il set con un tiratissimo 8/6. Secondo set con strada in discesa per la Maines che vince 6/3. Il doppio vede la grande reazione di Cristiana Ferrando e Anita Bertoloni: sotto di un set (5/7), le gialloblu rispondono a tono a Deborah Chiesa e Melania Delai vincendo poi per 6/3 11/9 al termine di un emozionante testa a testa.