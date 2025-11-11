Park Tennis Genova: il playout di A1 maschile sarà contro il TC Rungg

Genova. Il TC Rungg di Bolzano per la squadra maschile nei playout in A1, Ata Battisti Trentino per il team femminile nei playoff in A2. La strada per la salvezza per gli uomini e della promozione per le donne passa per il Trentino Alto Adige dopo il sorteggio effettuato questa mattina a Roma. Sabato 22 con le ragazze di Giorgia Buchanan e domenica 23 novembre e con i ragazzi di Gianluca Naso doppio giornata di partite sui campi di via Zara in attesa dei match di ritorno previsti domenica 30 novembre in trasferta.

“L’anno scorso abbiamo giocato la semifinale di scudetto contro di loro, è finita al doppio di spareggio alle 23 con la loro vittoria, e quest’anno si giocheremo la permanenza nella massima serie – afferma Naso – Questa è la dimostrazione del forte livellamento del campionato da un anno all’altro: saranno due partite difficilissime, naturalmente ci impegneremo al massimo per raggiungere il nostro obiettivo”:

“Sarà una sfida particolare perché giocheremo in casa all’aperto sulla terra e in trasferta al coperto sul campo veloce – dice la Buchanan – Ata Battisti Trentino è una squadra molto attrezzata: non l’abbiamo mai affrontata ma conosciamo la sua forza, con giocatrici di qualità ed esperienza. Dobbiamo partire con tanta fiducia e fare subito bene in casa. Mi auguro di uscire dalla partita di andata con un buon punteggio. Avremo il tempo giusto per affrontare questa sfida nel migliore dei modi”.