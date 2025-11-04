Park Genova: battute d’arresto contro Palermo in A1 maschile e Arezzo in A2 femminile

Genova. Doppia sconfitta per il Park Tennis Genova, sceso in campo quest’oggi per affrontare la quinta giornata del campionato di A1 maschile e A2 femminile. Gli uomini di capitan Gianluca Naso cedono 1-5 al CT Palermo sui campi di via Zara, le donne della capitana Giorgia Buchanan perdono 3-1 ad Arezzo.

Il primo match di giornata vede Adrian Miletich Sardi combattere il primo set all’ultimo respiro con Luca Potenza prima di cedere al tie break 7/6 (5). Più agevole il compito per il tennista del CT Palermo nel secondo set, vinto per 6/1. Grande battaglia tra Alessandro Ceppellini e Adrian Henry Oetzbach: il genovese inizia bene e porta a casa il primo set per 6/4, poi viene lasciato a 0 nel secondo e poi girandola di emozioni al terzo perso solo al tiebreak 7/6 (3).

Il punto del 3-0 per gli ospiti arriva grazie al ritiro di Luigi Sorrentino, sotto 6/4 2/0 contro Gabriele Piraino. La bella notizia è la prestazione sontuosa del giovane Elia Ruffino, capace di battere 6/3 6/3 Riccardo Surano. Dopo il primo gioco, Alessandro Ceppellini e Giovanni Fonio si ritirano: quarto punto, con il doppio Surano-Oetzbach, e il quinto arriva un’ora dopo con Potenza e Piraino a imporsi sui giovani Strazza e Ruffino.

Sconfitta indolore per la formazione di Giorgia Buchanan in A2 Femminile. Dopo quattro vittorie in altrettanti incontri, con la matematica conquista dei playoff e della vittoria del girone, le gialloblù vengono battute per 3-1 da Giotto Arezzo.

Il punto delle genovesi lo porta Costanza Traversi a seguito della mancata presentazione in campo di Matilde Mariani. Anita Bertoloni lotta nel primo set ma è costretta a cedere 7/5 alla ceca Aneta Laboutkova, poi brava a chiudere agevolmente il match con il secondo set vinto 6/2. Marta Matoula esercita la sua supremazia nel primo set per 6/4 ma con lo stesso punteggio si arrende nei successivi due a Camilla Gennaro.

Nel doppio Matoula e Bertoloni perdono il primo set al tiebreak (7/5) contro Mariani e Laboutkova che traggono ulteriore forza e spinta al punto tale da chiudere la partita con un rotondo 6/2.

“Giornata strana per il nostro team – afferma Buchanan – Martha ha pagato la stanchezza per aver giocato tutti i giorni in Spagna durante la settimana appena trascorsa. Anita si è ben comportata contro la ceca, ha anche fallito due set point. Doppio molto difficile, ce l’abbiamo messa tutta ma questa volta non è bastato”. Ultima sfida di girone prima dei playoff in casa contro TC Cagliari.