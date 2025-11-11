Papilloma virus, tutti d’accordo in Regione: “Sì alla vaccinazione ad accesso diretto”

Genova. Approvata all’unanimità e condiviso da tutti i gruppi di maggioranza e minoranza la mozione presentata dal consigliere Federico Bogliolo di Vince Liguria-Noi Moderati volta a verificare la possibilità di rendere strutturale l‘accesso diretto alla vaccinazione per il papilloma virus.

“Si tratta – ha dichiarato Bogliolo – di un passo avanti importante per la prevenzione e la salute pubblica. L’Hpv è un virus che può causare gravi patologie oncologiche e la vaccinazione rappresenta l’unico strumento di protezione efficace. Garantire l’accesso diretto significherebbe agevolare la partecipazione alla campagna vaccinale, ridurre le liste d’attesa e permettere a chiunque, soprattutto ai più giovani, di vaccinarsi in tempi rapidi2.

“L’assessore Nicolò ne ha ribadito l’importanza anche per il sesso maschile, l’Hpv è infatti una patologia sessualmente trasmissibile, che può colpire in maniera frequente anche gli uomini – ricorda Bogliolo -. In questo senso è fondamentale una comunicazione trasversale e non rivolta solo al pubblico femminile. Sono soddisfatto della risposta della Giunta che rappresenta un impegno di Regione Liguria a lavorare per incrementare il numero delle vaccinazioni e dei protocolli di screening per salvaguardare la salute soprattutto dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze”.

Come ricordato da Bogliolo, a Genova esiste un solo hub che offre la somministrazione ad accesso diretto per diversi tipi di vaccini, capace però di accogliere solo 25 persone al giorno, meno di quella che sarebbe la richiesta dell’utenza. Asl 3 ha sospeso il servizio per la vaccinazione contro l’Hpv a partire dalla fine di settembre. Il vaccino contro il papilloma virus è gratuito per tutte le persone a partire dagli 11 anni.