Nel cimitero di Staglieno un nuovo ossario da 1.400 posti: il progetto

Genova. Nel cimitero monumentale di Staglieno verrà realizzata una nuova aree dedicata ai cineari e agli ossari da circa 1.400 posti.

Gli uffici del Comune hanno approvato il progetto nell’ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione del marzo 2025, sulla base delle crescenti richieste da parte dei cittadini su un luogo in cui far riposare le ceneri dei loro cari. Il nuovo corpo sorgerà nel campo 22, attualmente non utilizzato per le sepolture e il progetto ha già ottenuto il parere favorevole da parte della Soprintendenza e della Asl 3.

Il progetto dovrà ora essere affidato, ma si sa che i nuovi ossari sorgeranno tra l’ala ponente della Galleria Montino e il complesso Sant’Antonino, nei pressi di tombe di famiglia e di un corpo colombari, e che non saranno necessari grandi lavori se non una modesta opera di scavo.

Le cremazioni a oggi rappresentano circa il 70% delle attività cimiteriali a Genova e sono circa 7.000 l’anno. Lo scorso agosto la giunta comunale aveva approvato il nuovo schema di convenzione tra il Comune e la So.Crem-Società genovese di cremazione ETS, che ha promesso di presentare entro il 31 gennaio 2026 Socrem una proposta di partenariato per la realizzazione di uno specifico progetto delle attività di cremazione “che presenterà aspetti innovativi sul sociale e la solidarietà”, come ha spiegato l’assessore Emilio Robotti.

In attesa che venga definito il partenariato, Socrem si impegna a riconoscere al Comune un importo pari al 16% per ogni cremazione a titolo di contributo di copertura dei costi, affrontati dal Comune di Genova per il 2025 e il 2026, per l’espletamento delle attività accessorie e indispensabili al servizio di cremazione