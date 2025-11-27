  • News24
Riconoscimento

Ospedali liguri “a misura di donna”: crescono i bollini rosa

Consegnati gli attestati della Fondazione Onda Ets, che ogni anno assegna i riconoscimenti agli ospedali attenti alla salute femminile

ospedale san martino

Genova. Tre bollini rosa al IRCCS Gaslini e al Villa Scassi, due agli ospedali IRCCS Policlinico San Martino, al Galliera e all’Evangelico a Genova, all’o

spedale di Lavagna, a quello della Spezia e all’ospedale di Imperia, uno all’ospedale di Sanremo.

Sono questi, per il 2025, gli attestati assegnati agli ospedali liguri dalla Fondazione Onda Ets, che ogni anno assegna i riconoscimenti agli ospedali attenti alla salute femminile, che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle principali malattie delle donne, oltre che per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e non solo, in tutte le regioni italiane.

“È molto positivo – afferma Massimo Nicolò, assessore alla sanità di Regione Liguria – che il numero di bollini rosa per la nostra regione continui a crescere. L’attenzione alla cura e ai bisogni delle donne è di fondamentale importanza e i nostri ospedali continuano a lavorare in questa direzione. L’iniziativa della Fondazione Onda, che assegna il massimo riconoscimento a due dei nostri ospedali, testimonia quanto stiamo facendo per i bisogni delle donne nella nostra sanità”.

